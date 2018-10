Konsumimi i peshkut ju mbanë të shëndetshëm në pleqëri

Disa lloje të yndyrërave të gjetura në ushqimin e detit mund të ju mbajnë të shëndetshëm në pleqëri, bazuar në një studim të publikuar në BMJ.

Sipas studimit, nivelet e larta të gjakut të acideve yndyrore polyunsaturated omega-3 – yndyrna të shëndetshme që gjenden në ushqime si peshqit, arrat, zarzavatet, gjethet, e vajrat e perimeve dhe vajit të luleve – lidhen me një shans më të madh të plakjes së shëndetshme. Omega 3 e gjetur në ushqime të detit duket se ka ndikimin më të madh, thotë autori i studimit Heidi Lai.

Hulumtuesit u përqëndruan në mënyrë specifike në plakjen e shëndetshme – që do të thotë të jetosh në pleqëri pa kushte kronike siç janë sëmundjet e zemrës, demensia dhe kanceri” thotë Lai. “Njerëzit sot jetojnë më gjatë, por nuk janë domosdoshmërisht në shëndet të mirë”, thotë ajo. “Askush nuk dëshiron të jetojë një jetë të gjatë dhe të shpenzojë pjesën më të madhe të jetës së tyre të ndjerë të ngarkuar me sëmundje”.

Kur shikuan acidet yndyrore specifike, hulumtuesit gjetën ulje të madhe të rrezikut të plakjes së sëmurë kur pacientët përdornin omega-3 nga ushqimet e detit. Ndoshta sepse këto përbërje kanë qenë të lidhura me përmirësimin në shumë aspekte të shëndetit, duke përfshirë shëndetin kardiovaskular dhe njohës. Njerëzit në grupin me rrezik më të ulët gjithashtu raportuan se hëngrën më shumë peshk se kolegët e tyre, thotë studimi. Ata konsumonin rreth dy konservra të peshkut në javë, ndërsa njerëzit me nivel më të ulët të gjakut të omega-3 nga ushqimet e detit hëngrën rreth një konservë në javë.