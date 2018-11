Konfuzioni i diplomacisë kosovare dhe serbe rreth njohjeve

“Loja” diplomatike apo “argumentet-kundërargumentet” mes shefave të diplomacisë së Kosovës, Behgjet Pacolli dhe të Serbisë, Ivica Dačić rreth asaj nëse ndonjë shtet e ka tërhequr njohjen e pavarësisë së Kosovës, zgjat me muaj, e ajo që është e paqartë për opinionin kosovar dhe atë serb është se kush po e thotë të vërtetën.

Dačić pohon se deri më sot nëntë shtete e kanë tërhequr apo suspenduar vendimin e tyre rreth njohjes së shtetit të Kosovës, ndërkohë që Pacolli thotë se kjo nuk është e vërtetë.

Drejtori i Qendrës për Rajonalizim, Aleksandar Popov para do kohësh ka deklaruar për Radio B92 se zyrtarët e vendeve që kinse tërheqin njohjet e tyre, shpesh u dërgojnë porosi kundërthënëse Serbisë dhe Kosovës, siç ishte shembulli i Liberisë, kur një zyrtar i këtij vendi në Beograd deklaroi se ky vend e ka tërhequr njohjen, e më pastaj një zyrtar tjetër i po këtij shteti deklaroi se kjo nuk është e vërtetë.

“Këto gjera fare nuk do të ndikojnë në procesin e arritjes apo mosarritjes së marrëveshjes ligjore obliguese për nromalizimin e raporteve mes Serbisë dhe Kosovës. Burkseli apo cilido faktor me ndikim, i përfshirë në zgjidhjen e çështjes së Kosovës, nuk çan kokë me gjera të tilla,” ka deklaruar Popov dhe ka shtuar se Serbia po shpenzon energji dhe para të tepërta “meqë nuk di si duhet lobuar”.