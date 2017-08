Konfiskohen aparatet e lojërave të fatit dhe pajisje tjera përcjellëse në vlerë, 6.000 €

Oficerët doganor duke vepruar sipas detyrës zyrtare kanë bastisur një lokal në regjionin e Prizrenit që operonte me lojëra fati illegal, ku kanë konfiskuar pajisje me vlerë 6000 euro.

Gjatë patrullimeve rutinore të njësisë anti-kontrabandë kanë vërejtur një lokal të dyshimtë me derë të hapur dhe me pajisje për lojëra të fatit ilegale. Pasi pronari i lokalit ka parë automjetin e doganës është futur brenda dhe ka mbyllur derën nga brenda.

Përkundër thirrjeve që të hap derën personi nuk ka vepruar ashtu. Njësit e doganës në bashkëpunim me policinë dhe pas kontakteve me prokurorin kanë marr urdhër për të hapur derën me forcë. Pas hyrjes në lokalin e lartcekur janë gjetur dhe konfiskuar pajisje të lojërave të fatit të pa-licencuara si më poshtë: Aparate për lojëra fati të llojit Kajot 3 copë, Televizion 3 copë, Lucky SIX-ELBET, lojëra fati 1 copë, DVR 1 copë, Monitor 2 copë, Printer 1 copë.