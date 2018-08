Koncert nga Shpat Deda & Armend Xhaferi në Pejë

Teatri Profesionist i Pejës ‘Istref Begolli’ ka kënaqësinë t’ju

ftojë në një duo koncert tejet të veçantë të Shpat Dedës dhe

Armend Xhaferit të mërkuren, më 8 gusht 2018, në orën 20:00.

Ky koncert autorial karakterizohet nga zhveshja e këngëve nga dy

albumet e Shpatit dhe sjellja e tyre në një formë shumë të afërt

dhe intime, shoqëruar nga xhaz kitara unike e Armend Xhaferit. Koncerti

është mundësuar nga Komuna e Pejës, FLUX dhe Kosovo Art Academy.

Biletat shiten te hyrja e teatrit, me çmim prej 3 euro.

Biografia e artistëve

Shpat Deda është kantautor i vlerësuar nga Prishtina. Muzika e

Shpatit definohet nga zhveshja e intime dhe personale e përvojave të

tij jetësore, me tekste që flasin për dashurinë, dëshpërimin,

shoqërinë dhe shpresën, të shoqëruara me prapavi të butë të

pasur me elemente të popit, rokut, dhe xhazit.

Shpati është autor i dy albumeve, “Molla e Parë” (2010) dhe

“Shkëndijë” (2014), të cilët përmbajnë këngë dhe video që

kanë fituar çmime të shumta prestigjioze, përfshirë dy çmime për

artistin e ri më të mirë, shtatë çmime për videon më të mirë,

dhe një nominim për albumin më të mirë të vitit në Tiranë,

krahas këngëve të cilat kanë dominuar top listat ne Kosovë dhe

Shqipëri. Muzika e Dedës ka udhëtuar gjithandej nëpër botë,

ndërsa ai ka performuar në qindra festivale e koncerte në Kosovë,

Shqipëri dhe në rajon, por edhe në metropole si Londra, New Yorku,

Stambolli, Parisi e Zürichu.

Në Teatrin Profesionist ‘Istref Begolli’ në Pejë më 8 gusht, Shpatit

do t’i bashkangjitet në skenë xhaz kitaristi i mirënjohur Armend

Xhaferi për të performuar verzione akustike dhe të zhveshura të

këngëve prej të dy albumeve të Shpatit, ndërsa mysafir special në

koncert do të jetë edhe xhaz pianisti i njohur Ilir Bajri.