Komunat, strehimoret, veterinarët ende po përpiqen të zgjidhin problemin e qenve endacakë

Disa dhjetëra qen ҫlodheshin nën hijen e dyerve të kolibeve të drunjta të Strehimores së Kafshëve në Prishtinë. Ata mbledheshin e shtyheshin rreth secilit që hynte në strehimore.

Një këlysh i vogël ecte mbi pluhurin mes kafazeve.

“Shikoje atë. Sikur e ҫmendur”, tha Mentor Gashi, drejtor i Prishtina Animal Shelter.

Duke buzëqeshur, ai bëri me shenjë nga rrethoja dhe shkundi udhëzimet. Fiona, këlyshja, e injoroi dhe shkoi në një tjetër kafaz. Gashi bëri me dorë drejt një garazhi të betonit.

“Kështu që njerëzit të mund të vijnë të lajnë veturën për një thes me ushqim”, tha Gashi.

Strehimorja varet nga donacionet private të përkrahësve në Facebook dhe nga kontributet ndërkombëtare. Por mbështetja në donacione nuk është e qëndrueshme, thotë Gashi.

“Të brengosesh për ushqim ҫdo ditë, nëse nesër do të ketë ndonjë donacion apo jo, nuk i dihet kurrë. Zakonisht marrim ndihma por asgjë të qëndrueshme. Është thjesht mendimi ‘nuk i dihet’. Shumë njerëz të mirë ndihmojnë por nuk mjafton. Ne bëjmë më të mirën që mundemi me atë pak që kemi”, thotë Gashi.

Sadik Heta, drejtor i Shëndetit dhe Mirëqenies së Kafshëve në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë thotë se në vitin 2016 është vlerësuar të ketë pasur në mes 100,000 dhe 150,000 kafshë endacake në Kosovë. Strehimoret e qenve ndonjëherë e kanë shumë të vështirë të qëndrojnë të hapura nga mungesa e fondeve. Secila komunë është përgjegjëse të kujdeset për qentë e saj endacakë.

Agjencia po punon në një dokument që do të shpërndante fonde nga qeveria për secilën komunë të merret me qentë endacakë, dhe të krijojë një udhëzues të standardizuar. Përderisa hollësitë e strategjisë nuk janë caktuar ende, agjencia planifikon të shpërndajë fondet në janar 2018, thotë Heta. Shumë komuna nuk kanë fonde apo plane për të menaxhuar qentë endacakë.

Komunat më parë punësonin gjuetarë që të kontrollonin popullatën e qenve endacakë duke i vrarë. Heta thotë se kjo praktikë u hodh poshtë nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë dhe se nga 2015 nuk ka pasur raste të reja, përveҫ disa incidenteve të veҫanta kur ishin vrarë qentë që kishin sulmuar disa njerëz. Rasti i fundit i dokumentaur i vrasjes së qenve në Prishtinë ishte në vitin 2011.

Komuna e Podujevës punësoi gjuetarë që të vrasin qen në prill të këtij viti. Zyrtarët në Komunën e Podujevës thanë se disa qen ishin vrarë me qëllim të parandalimit të sëmundjeve.

Blendi Bejdoni, veterinar dhe menaxher projekti në StrayCoCo, thotë se mënyra CNVR (kap, sterilizo, vaksino, lësho) është metoda më e mirë për ta kontrolluar popullatën e qenve. StrayCoCo është një organizatë ndërkombëtare që punon për mirëqenien dhe menaxhimin human të popullatës së qenve në Kosovë dhe Shqipëri.

Helen Wormser, kryetare e StrayCoCo-s thotë se klinika në Nagavc trajtoi 3,506 qen prej janarit 2015 deri në maj 2017 dhe uli numrin e qenve endacakë në Gjakovës dhe rajonin e Rahovecit.

CNVR ul numrin e popullatës sepse nuk mund të lindin gjeneratat e reja, shpjegoi Bejdoni. Dhe strehimoret kanë një efekt të vogël në popullatën e qenve, pasi që qentë adoptohen individualisht, dhe thjesht është një numër tepër i madh për t’I adoptuar.

StrayCoCo zakonisht nuk i përkrahë strehimoret e qenve sepse ato mund të jenë johumane.

Komuna e Graҫanicës gjithashtu përkrahë një klinikë që ofron metodën CNVR. Vladica Trajkovic, drejtor i Shërbimeve Publike dhe Urgjencave në Komunën e Graҫanicës thotë se shumë komuna i sjellin qentë e tyre në komunën e Graҫanicës sepse nuk kanë si të merren me ta.

Strehimorja merr 1,200 euro në muaj nga komuna.

Heta thotë se kishte inspektuar strehimoren pas ankesave për kushtet e dobëta nga aktivistët për të drejtat e kafshëve. Një raport i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë i publikuar më 10 korrik konkludon se kushtet në strehimore janë të pakënaqshme.

Strehimorja është e stërmbushur dhe ka nevojë për më shumë fonde, ndryshe qentë kanë ushqim dhe ujë të mjaftueshëm, thotë Trajkovic.

“Kështu që Sadik Heta dhe të tjerë nga agjencia, na vizituan pa paralajmërim për të kontrolluar kushtet e strehimores, dhe ata panë se qentë kishin mjaft ushqim dhe ujë dhe nuk kishin uri. Gjëja e vetme për të cilën na e tërhoqën vërejtjen ishte se strehimorja ka kapacitet për më pak qen sesa po strehonte dhe se veterinari nuk po evidentonte çfarë vaksinash që po u jepeshin qenve”, thotë Trajkovic përmes një përkthyeseje.

Heta thotë se agjencia i këshilloi që ta mbyllin strehimoren ose të caktojnë një muaj kohë që strehimorja të punësojë një veterinar dhe të përmirësojë kushtet e saj.

Veterinari Kreshnik Vejsa thotë se adoptimi nuk është i shpeshtë në Kosovë sepse shumë njerëz nuk mund ta përballojnë koston e kujdesit për qen. Kushton 90 euro për të sterilizuar një qen të gjinisë femërore në klinikën e tij dhe 50 euro për të sterilizuar një qen mashkull. Vaksinat kushtojnë 10 euro shtesë.

Dhe operacioni mund të kushtojë 200 deri në 400 euro nëse qeni është lënduar apo goditur nga një makinë, thotë Vejsa.

Vejsa thotë se qëndrimi i njerëzve ndaj qenve ndryshon nga personi në person.

“Ka njerëz që përpiqen t’u ndihmojnë qenve. Ata i marrin, i vaksinojnë dhe përpiqen t’i gjejnë familje apo një vend ku mund t’i ҫojnë. Por ka dhe të tjerë që i injorojnë, që nuk i ndihmojnë. Dhe ka qytetarë të ndryshëm që i malltretojnë dhe i rrahin, apo i bëjnë gjëra të tilla që ata të largohen”, thotë Vejsa përmes një përkthyeseje.

Kosovarët janë mësuar t’ua kenë frikën qenve, duke menduar se ata janë të rrezikshëm, thotë Bejdoni. Edhe pronarët e kafshëve kanë frikë se qentë e tyre do të rrahen me qentë endacakë gjatë shëtitjeve. StrayCoCo po punon që të ndryshojë këtë mentalitet me ligjërata për përgjegjësitë e pronarëve të qenve në shkollat e Gjakovës dhe rajonin e Rahovecit.

Por jo gjithkush ua ka frikën qenve të rrugës.

Irena Cahani ka tre qen, një e ka gjetur te Vejsa ndërsa dy të tjerë i ka marrë në rrugë.

Djali i saj e mori qenin tjetër, Oskarin, për shëtitje një natë dhe u kthye t’i tregojë së ëmës për një këlysh që e kishte gjetur në rrugë. Kur ajo u kthye, këlyshi ishte ulur në hyrjen e ndërtesës së saj.

Ishte nëntor, jashtë ishte shumë ftohtë për një qen, kështu që ajo e mori brenda. Deshi ta jepte për adoptim këlyshin bardhezi, por vendosi se nuk mund ta bënte këtë gjë kur e pa djalin e saj duke luajtur me të. Kështu që Mia qëndroi.

“Ata janë kafshë besnike. Mund të them se ndihmojnë për lirimin e stresit. Kur kthehesh në shtëpi pas pune, dhe hyn në shtëpi dhe ata kërcejnë lart e poshtë, ti duhet të luash me ta. Ti u jep dashuri dhe ata ta kthejnë dashurinë”, thotë Cahani.

Megjithatë, Cahani thotë se ajo nuk ndihet e sigurt të dalë të shëtisë qenin e saj në rrugët e Prishtinës me aq shumë qen endacakë sepse ata mund t’i shqetësojnë qentë e saj.

Strehimorja private e Gashit është një mënyrë tjetër për t’u marrë me popullatën e qenve përveҫ përmes qeverisë, por sigurimi i mjeteve për këtë nuk është gjithmonë i lehtë.

Strehimorja nuk ka veturë, kështu që Gashi duhet të përdorë taksi. Kjo e pamundëson të shkojë nëpër restorante për mbledhjen e ushqimit. Bartja e disa qenve te veterinari me një taksi nuk është e lehtë. Strehimorja ka vetëm 2,700 euro nga 3,500 eurot që i nevojiten për një veturë.

Gashi thotë se në muaj rreth 11 qen adoptohen. Përderisa shpenzimet mund të ndryshojnë, rrogat e dy punëtorëve janë 500 euro në muaj, qiraja është 450, transporti 100, ilaçet 100, ushqimi 200. Strehimorja aktualisht ka rreth 57 qen por kjo shifër mund të luhatet prej 55 deri në 70 qen.

Shtatë qen ngjyrëkafe dhe hiri u mblodhën te hyrja e strehimores përderisa Gashi i numëronte nëse të gjithë ishin aty. Dikush i kishte braktisur ata matanë gardhit të strehimores një natë, një dukuri e zakonshme për strehimoren. Gashi ka menduar të kërkojë pagesë nga personat që i sjellin qentë në strehimore, por ende nuk e ka bërë një gjë të tillë.

“Nëse sjell qen, sigurisht që duhet të paguash diҫka. Por, unë jam shumë i butë. Më vejn keq të kërkoj diç të tillë nga ta. Ajo që kemi menduar nga fillimi ishte që po solle një këlysh duhet të paguash minimum 25 euro në muaj për përkujdesje të tij. Kjo është natyra e kësaj strehimoreje. Nuk është ky një biznes, e di. Si mund të kërkosh para nga dikush që ka braktisur dhjetë këlyshë?”, pyeti Gashi.

Gashi krijoi strehimoren në 2014 pasi që mbylli një strehimore tjetër afër Prizrenit kur mbetën pa të holla. Këtë herë, nisi vetë strehimoren në Prishtinë. Tani, ai ka dy punëtorë dhe një vullnetar.

Gashi ka mënyrat e tij se si e mban strehimoren e hapur, një nga të cilat është sponsorim. Amelia, një këlyshe e zezë dhe e vogël, e sponzoruar para pak kohe, është një nga tre qentë të sponzoruar në strehimore. Sponzorimi iz një qeni kushton pesë euro në muaj, dhe sponzori mund të vijë ta shohë qenin në ҫdo kohë para se të adoptohet, thotë Gashi.

Qentë mund të adoptohen nga ndërkombëtarët apo kosovarët.

Gashi tha se numri i kosovarëve dhe ndërkombëtarëve që adoptojnë është gati i njëjtë. Gashi ka vërejtur një rritje në numrin e kosovarëve që dëshirojnë të adoptojnë qen.

Strehimorja i strehon qentë për gjashtë deri në tetë muaj. Nëse për atë kohë qenin nuk e adopton askush, strehimorja e lëshon atë, por kjo nuk ndodh shumë shpesh, shton Gashi.

Gashi dhe asistenti i tij, Slavisa Stojanovic, diskutuan emrat e këlyshëve që ishin adoptuar dje, duke shkruar të dhënat e tyre në një fletore në zhurmën e gumëzhimës së veturave aty pranë. Në murin e ҫimentos me vrima në zyrën e vogël ishin të varur disa litarë për qen. Gashi thotë se ai ka filluar t’i shënojë të dhënat para pak kohe.

Një qen rënkoi jashtë. Qentë nganjëherë kacafyten, tha Gashi. Stojanovic shkoi që t’i ndante. Gashi u shtri në divanin bojëkafe në të cilin ai nganjëherë fle, kur një qen i dobët u fut brenda në zyrë.

“Ndoshta dëshiron ushqim”, tha ai.

Qeni iu afrua divanit dhe ia lëvizi lehtësisht këmbën. Ai e mori qenin në prehër dhe ia ledhatoi kokën.

“Janë krijesa të këndshme, për këtë arsye po e bëj këtë punë. Ata dinë diҫka që unë nuk e di. Ata dinë të falënderojnë. Nuk flasin por sinqerisht e dinë që po u ndihmon. Shikoje atë.”

(Laura Fitzgerald është praktikante që shkruan për KosovaLive këtë verë në bashkëpunim me Universitetin e Majamit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës – Përkthim dhe përshtatje: Bulza Çapriqi)