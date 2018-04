Kompania miliardëshe e minierave nga Kanadaja interesohet për zinkun e Kosovës

Zv. kryeministri i Kosovës Dardan Gashi, i cili njëherësh është edhe ministër i Diasporës dhe Investimeve Strategjike, priti një delegacion të kompanisë Trevali, kompani kjo e fokusuar në sektorin e minierave në veçanti atë të zinkut.

Në prezantimin e kësaj kompanie, Mark Cruise, që është president dhe CEO i kompanisë, tregoi për operacionet të cilat momentalisht i kanë në Kanada dhe Afrikë, ndërsa tash janë të interesuar në sektorin e minierave të Kosovës.

Gashi, i informoi delegacionin nga Kanadaja për ndryshimet të cilat do ti bëhen Ligjit për investime strategjike në sektorin e minierave ashtu që ai të jetë akoma më i mirë për kompanitë e mëdha që vijnë në Kosovë me projekte serioze.

“Ne jemi duke e përmirësuar legjislacionin. Tani në sektorin e minierave do të kemi atë që quhet one stop shop, ndërsa për kompanitë të cilat kualifikohen si investitor strategjik me ndryshimet e ligjit do ti heqim edhe disa barriera shtesë për ta bërë procesin akoma më të lehtë dhe më të favorshëm”, tha Gashi.