Komandanti i FSK-së në ceremoninë e ndërrimit të Komandës së Ushtrisë Amerikane për Evropë

Komandanti i Forcës së Sigurisë të Kosovës (FSK), gjenerallejtënant Rrahman Rama, mori pjesë në ceremoninë e ndërrimit të komandantit të Komandës së Ushtrisë Amerikane për Evropë, që u mbajt në Wisbaden të Gjermanisë, me ç ‘rast detyrën e komandantit e mori gjenerallejtënant Christofer G. Cavoli.

Gjenerallejtënant Rrahman Rama, me këtë rast zhvilloi takime me komandantin e SHBA-ve për Evropë, njëherësh edhe Komandant Suprem i NATO-s, gjeneralin Curtis Scaparrotti. Gjeneral Rama gjatë takimit e njoftoi gjeneralin Scaparrotti me zhvillimet e fundit në Kosovë, si dhe me progresin e përgjithshëm të FSK-së duke u ndalur me theks të veçantë në integrimin e pjesëtarëve të komuniteteve jo shumicë në FSK.

Komandanti i FSK-së, gjenerallejtënant Rrahman Rama, me këtë rast, e siguroi gjeneralin Scaparrotti dhe partnerët tanë strategjikë se ,,FSK-ja do të vazhdojë të jetë e të gjithë qytetarëve të Kosovës, pa dallime etnike dhe e përkushtuar për vazhdimin e bashkëpunimit të mirë me KFOR-in dhe të gjitha institucionet tjera të sigurisë”.

Në këtë ceremoni, komandantit i FSK-së shoqërohej nga atasheu amerikan në Kosovë, koloneli Jeffrey Fischer.