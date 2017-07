Kokëçarjet e UP-së: Numër i madh studentësh, numër i vogël objektesh

Mungesa e sallave për ligjerata, numri i madh i studentëve e objektet e vjetra, janë vetëm disa nga problemet me të cilat ballafaqohen studentët e Universitetit të Prishtinës (UP), e për të cilat nuk mund të ketë zgjidhje derisa nuk jepet leja për ndërtimin e objekteve të reja.

Myrvete Badivuku, prorektore për buxhet dhe financa në UP, thotë se këto probleme janë më të theksuara në Fakultetin Ekonomik, Juridik, Fakultetin e Shkencave Matematike –Natyore (FSHMN), Bujqësi dhe Veterinari.

Sipas Badivukut për ndërtimin e objekteve të reja, UP ka përkrahje edhe nga Ministria e Financave.

“Ne kemi marrë përkrahje nga kjo ministri, por tani problemi qëndron tek sigurimi i lejes për ndërtim nga Komuna e Prishtinës. Konkretisht, për FSHMN, që tri vite me radhë ndahen mjetet në buxhetin e UP-së, të cilat shkojnë në suficit, për shkak të mossigurimit të lejës së ndërtimit”, thekson ajo.

Derisa mungesa e objekteve të reja ka qenë shqetësim për Rektoratin, disa nga dekanët e fakulteteve ankohen se për shkak të buxhetit të ulët, ata nuk mund të bëjnë as rregullime në fakultete, në mënyrë që ato kushte që ju ofrohen studentëve të jenë më të mira.

Tahir Arbneshi, dekan në Fakultetin e Shkencave Matematike–Natyrore, thotë se në takimet që ka mbajtur me studentë, kanë trajtuar të gjitha shqetësimet e tyre, përfshirë edhe kushtet në këtë fakultet.

“Që nga tetori i vitit 2012 unë nuk kam rreshtur së kërkuari përmirësimin e kushteve për hapësira pune në FSHMN, por buxheti i limituar i UP-së nuk është as për së afërmi i mjaftueshëm për një ndërhyrje gjithëpërfshirëse për përmirësimin e hapsirave të FSHMN-së. Gjithashtu ju duhet ta keni në konsideratë edhe faktin që në tre vitet e fundit ka pasur ndërrime të shpeshta në menaxhmentin qendror, e kjo ka vështirësuar shumë punën në këtë drejtim”, thotë ai.

Sipas tij, zgjidhja e vetme për FSHMN-e do të ishte ndërtimi i një godine të re.

Medina Halimi, studente në Fakultetin e Bujqësisë, thekson se kushtet në këtë fakultet nuk janë të mira dhe se pretë që kjo gjendje të ndryshojë.

Nevojë për objekt të ri, kanë edhe Fakulteti Juridik dhe Ekonomik në Prishtinë. Të dy këto fakultete, ndonëse me numër të madh të studentëve, gjenden në një objekt.

Haxhi Gashi, dekan në Fakultetin Juridik thotë se këtë vit janë në proces projekte në investime kapitale që, siç thotë ai, do të përmirësojnë dukshëm infrastrukturën.

Sipas tij, as në këtë fakultet nuk kanë munguar ankesat e studentëve për investime në infrastrukturë dhe krijimin e hapësirave të reja.

Ndërsa But Dedaj, dekan në Fakultetin Ekonomik, tregon se në këto dy fakultete janë të regjistruar 23,000 studentë dhe siç thotë ai, për të qenë kushtet më të mira, duhet të kishte hapësirë më të madhe.

Ai thekson se për këtë çështje është angazhuar dhe e ka pasur si prioritet që të gjejë një zgjidhje.

“Së bashku me kolegët e mi që udhëheqim Fakultetin Ekonomik, kemi parashtruar kërkesa më shkrim në menaxhmentin e UP-së. Ajo është aprovuar dhe është gjetur lokacioni i lirë dhe i përshtatshëm i cili është të Fakulteti Teknik. Këtë kërkesë me shkrim e kemi dorëzuar në Komunën e Prishtinës. Parlamenti i Kosovës e ka aprovuar buxhetin për ndërtimin e objektit të ri, ku edhe janë ndarë mjetet me emër të Fakultetit Ekonomik, në lartësi prej 1.5 milionë vetëm për vitin 2017.Tanimë ka qenë e planifikuar që të fillohet punë për ndërtimin e objektit, mirëpo Komuna e Prishtinës nuk na ka ndarë hapësirën për ndërtim. Na ka kthyer shkresën se mund të ndërtojmë diçka aty ku janë objektet”, thotë ai.