“Klithma” kulturore për ndryshime

Jetesa e komunitetit serb në Kamenicë zhvillohet në disa rrugë, në mjedisin multietnik pa transport publik, që serbëve ua limiton lirinë e lëvizjes. Në këtë vend jetohet kësisoj tash nëntëmbëdhjet vjet, sipas një shablloni tashmë të rrënjosur. Mirëpo, brezat që po vijnë duan ndryshime.

Në kohën kur mbizotëron rënia e vlerave shoqërore, të rinjtë nga komuniteti serb në Kamenicë e kanë krijuar një kënd të vetin, një strehimore si ikje nga realiteti shoqëror. E kanë quajtur “Krik” (Klithma) që në fakt paraqet thirrje për ndryshim. Në këto anë dëgjohet klithma për të gjitha format e përmbajtjeve kulturore. Letërsia, arti dhe muzika, sikur ndërtimtarët, me duar të afta ndërtojnë urat mes të rinjve. Dhe, ështu tash një vit e gjysmë.

Në këtë azil kulturor vijnë të rinjtë nga të gjitha viset e Anamorës së Kosovës që kërkojnë ndryshime kulturore. Dyert janë të hapura për gjithë, vetëm nevojitet entuziazmi dhe besimi në ndryshime.

“Krik” është shembulli më i mirë i bashkëpunimit multikuluror: ka anëtarë aktiv nga bashkësia rome në Kosovë, e herë pas here vijnë edhe fqinjtë shqiptarë.

Vesel Saliji, shtatëmbëdhjetë vjeçar është këtu thuajse që nga fillimi i punës së këtij institucioni të improvizuar kulturor.

“Në shoqatë merrem kryesisht me pikturë, ndonëse gjurmoj edhe drejtimet e tjera artistike, siç janë skulptura, fotografia dhe grafika. Strehimorja kulturore ‘Krik’ më ofron mundësinë dhe mënyrën më të mirë që t’i kënaq nevojat dhe interesimet e mia në fushën e artit dhe kulturës”, thotë Saliji dhe shton se shoqata është e hapur për të gjithë, pa marrë parasysh përkatësinë entike dhe fetare.

Në pyetjen se çfarë do të bënte pa “Krik-un”, ai thotë se me siguri me anëtarët e shoqatës do të hapte diç të ngjashme, ku do të strehoheshin nga përditshmëria, do të krijonin kulturë prej asgjëje dhe do të hulumtonin shkencën.

Kur filluan nuk ishte lehtë. Por, angazhimi dhe vullneti për diç specifike kanë bërë që hapësirat e shkretëruara të bëhen vendtubim për të rinjtë, që josh me gjallëri dhe energji.

Alkimistët kamenicas

“Erdhëm në një hapësirë ku nuk kishte asgjë. Kemi pasur vetëm hapësirën ku tuboheshin njerëzit me idenë të njëjtë se me aktivizëm, kulturë dhe shkencë mund të ndryshohet mikrokosmi. Erdhëm me idenë se mund ta ngjallimin shoqërinë”, thotë doktoranti i sociologjisë, Slobodan Miljković, i cili së bashku me shokët e tij zhvilloi idenë për ndërtimin e kësaj krijesë kulturore.

Krahas vullnetit dhe hapësirës, për punë nevojitet edhe diç më shumë se vetëm muret e vyshkura. Që nga fillimi tek ta u ngjallë ndjenja e përbashkësisë. Sillnin nga shtëpi orendi, e pastruan me themel hapësirën dhe ua krijuan vetes një kënd ku strehoheshin nga kiçi dhe shundi.

“Më duhet të them se bashkëqytetarët e Kamenicës, na befasuan se u mahnitën nga idea, kështu që edhe ata na dolën në ndihmë dhe në dhuruan gjërat që na hynë në punë,” thekson Miljković dhe shton se në këtë mënyrë e kanë përshpejtuar solidaritetin shoqëror.

Shoqata financohet në baza vullnetare. Kanë marrë disa donacione, megjithatë ende nuk kanë burime të qëndrueshme të financimit.

Përkundër problemeve financiare, sot këta të rinj mund të krenohen se kanë krijuar një vend që me siguri do të lë gjurmë në mileun kulturoro-shoqëror të Kamenicës, por edhe më gjerë.

“Ky është vendi që e ka rolin e dritares me shikim në tërë botën, botën në kuptimin bukval të tij me të gjitha botërat: artin, shkencën, kulturën, arsimin. Ajo ekziston që në mjedisin tonë të vogël të sjellë krejt atë që ofrojnë mjediset më të mëdha, e ndoshta edhe më shumë”, thotë Lazar Aleksić, po ashtu njëri prej më meritorëve për themelimin e kësaj shoqate. Ai këtu pikturon, gjurmon botën e muzikës, e së bashku me anëtarët e tjerë edhe fushat e tjera kulturore.

Dritarja me shikim në pajtim

Se kultura mund të ndihmojë në tejkalimin e konflikteve në baza kulturore, të gjeneratave, në baza gjinore, etnike dhe ato fetare, pajtohen teoreticienët e kulturës.

Sociologu Zoran Marković konsideron se fusha e kulturës është thuajse ideale për tejkalimin e konflikteve.

“Njohja dhe kuptimi i kulturave të tjera, përfaqësuesve dhe promoterëve të tyre, vendosja e dialogut me të tjerët dhe hulumtimi i vlerave të përbashkëta çojnë nga një mirëkuptim të ndërsjellë, ulin tensionet dhe ngrisin empatitë. Bashkëpunimi, puna e përbashkët dhe ndihma e ndërsjellë shndërrohen në përmbajtje të pranueshme shoqërore për të gjitha palët,” thotë Marković.

Sikur që bashkohen polet e kundërta të magnetit edhe këtu vlen ky ligj i fizikës. Parulla “ndasitë bashkojnë” këtu është më se e dukshme.

“Strehimorja kulturore nuk ka kufizime. Këtu dallimi respektohet pa vërejtje, pa marrë parasysh ngjyrën, besimin dhe pikëpamjen, meqë mu kështu kemi rastin të njohim atë që e kemi më pak të njohur”, thotë Lazar Aleksić, të cilin e kemi takuar në gumëzhimën rreth përgatitjes së punëtorisë për ardhjen e trupës franceze TUMULUS në kuadër të së cilës të rinjtë do të mund të mësojnë paraqitjen skenike dhe këndimin.

Pos që i kontrubuon tejkalimit të konflikteve, kultura është masë preventive për devijimet shoqërore, sikur është sjellja e dhunshme, alkooli, droga. Bashkëpunimi ndërkulturor është përfitimi më i madh i brezave të rinj.

“Kur rinia preokupohet me kulturën e vërtetë, do të ikën nga rruga dhe do t’i shmanget shundit dhe kiçit të rikomponuar. Po ashtu, rrugët e gabueshme jetësore: alkooli, droga dhe sjellja e dhunshme dhe kriminale do të kufizohen në minimum. Vlerat e vërteta përmes implementimit të përmbajtjeve autentike kulturore, shkëmbimit intenziv kulturor, mes pjesëtarëve të grupeve të ndryshme etnike, fetare krijojnë hapësirën për dialog të mëtejmë dhe fusha të reja bashkëpunimi”, thekson Marković.

Nga aspekti psikologjik një shoqatë kulturore mund të ndihmojë në formimin e personalitetit dhe ndërtimin e identitetit.

“Krahas faktorëve trashëgues, rol të madh në zhvillimin e personit kanë edhe faktorët social. Zhvillimi i mendimit, identitetit dhe aftësisë së vetënjohjes krijohet vetëm nëse ekziston shkëmbimi përbrenda grupit shoqëror, gjegjësisht përmes raporteve me njerëz të tjerë. Puna në ndonjë shoqatë apo institucion kulturor që për synim kanë promovimin dhe realizimin e vlerave të shëndosha, është një mjedis ku realizohen dhe avancohen në masë të madhe këto karakteristika”, thotë psikologu Nikola Mitić.

Anëtar i strehimores kulturore “Krik” mund të bëhet çdonjëri që dëshiron që në një mënyrë argëtuese t’i qaset kulturës, shkencës, arsimit dhe artit.

Në një mjedis ku nuk ka teatro, kinema, galeri, strehimorja kulturore, lirisht mund të thuhet, është ilaçi që kërkohej një kohë të gjatë për plagët e luftës. Strehimorja e ka gjetur rrugën e vet deri te publiku. Këtu përditë organizohen kolonitë artistike, mbrëmje letrare, promovime të filmave. Nga një dhomë e shkretëruar, të rinjtë krijuan vendin ku mund të shoqërohen, të gëzohen, por edhe të mësojnë e promovojnë artin. Kamenicasit me aktivitetet e veta, mbase shkruajnë një faqe të re në historinë e kulturës së Kamenicës, kësaj qyteze në cepin lindor të Kosovës.

