Kindle Paperwhite i ri nga Amazon del në shitje më 7 shtator

KindlePaperwhite i ri përditësuar i Amazonit (me ekran me ndriçim sikur faqet e librit), që fillon me çmim prej 129 dollarë i plotëson të gjitha kërkesat e lexuesve duke lëvizur kah Kindle Oasis i cili është më i shtrenjtë dhe më i fortë.

Paperwhite i ri (në dispozicion për porositje tani, i cili fillon të shpërndahet më 7 shtator) është rezistent ndaj ujit, ka ekran me rezolucion më të madh (300ppi) dhe mundëson libra audio përmes kufjeve me Bluetooth. Kështu që ju mund t`i dëgjoni librat tuaj audio dhe atëherë kur të keni kohë për të lexuar, Wispersync-u i Amazon-it do t`ua vëjë librin përpara pikërisht aty ku ka mbetur libri audio në të njëjtën pajisje.

Ekrani gjashtë inç i Paperwhite tani është nivelizuar me pjesën tjetër të përparme të pajisjes dhe kompania e ka zgjeruar rangun e ndriçimit deri në 10 përqind më shumë në fund për ditët me shumë diell. Dizajni i ri është 8.18 mm i hollë dhe peshon 182g.

Versioni 8GB kushton 129.99 dollarë ndërsa Paperwhite 32GB do t`ju kushtojë 159.99 dollarë. Për lexuesit e etur të cilëve vazhdimisht u duhet çasje në libra të rinj kur nuk ka Wi-Fi, Paperwhite 32GB me lidhje celulare falas, kushton 249.99 dollarë.