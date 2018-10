Kina planifikon të lansojë hënën artificiale

Siç pohohet, Kina është në procesin e krijimit të një “hëne artificiale” që do të ishte mjaftueshëm e ndritshme për të zëvendësuar dritat e rrugëve në qytetin jugperëndimor të Chengdu nga viti 2020.

Sateliti i ndriçuar thuhet të jetë tetë herë më i ndritshëm se hëna e vërtetë dhe bën pjesë në ambiciet e shtuara të vendit lidhur me hapësirën.

Shkencëtarët kinezë planifikojnë të dërgojnë tri hëna artificiale në hapësirë gjatë katër viteve të ardhshme, dhe hënat- të bëra nga materiale reflektuese si pasqyra- pritet të rrotullohet në 500 kilometra mbi tokë dhe të ndriçojë një zonë me diametër 10 deri në 80 kilometra.

Wu Chunfeng, drejtor i Institutit për Studim të Sistemit të Mikroelektronikës së Shkencës dhe Teknologjisë së Hapësirës ajrore që e ka zhvilluar këtë projekt, tha se sateliti ndriçues do të japë një “shkëlqim sikur të muzgut”.

“Ndriçimi i satelitëve dhe koha e funksionimit të tyre mund të përshtaten, dhe saktësia e dritës mund të kontrollohen brenda disa dhjetra metrave”, tha Wu.

Wu shtoi se tri hënat artificale do të funksionin me radhë për të zvogëluar dukshëm konsumin e energjisë elektrike infrastrukturore.

Sateliti i ndriçuar është dizajnuar për ta plotësuar hënën gjatë natës.

Mund të përdoret për të ndriçuar zonat që kanë ndërprerje elektrike të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore si për shembull tërmetet, shtoi Wu.

Pavarësisht përfitimeve ekonomike, shumë njerëz në platformën sociale kimeze Weibo shprehën shqetësimin me efektet e mundshme negative përfshirë mënyrën se si do të ndikonte në gjumë dhe se sa do të kushtonte projekti.

“Cili është qëllimi i krijimit të një hëne artificiale që kundërshton ligjet e natyrës?” tha në llogarinë e tij Shaolin Xu, një komentator i famshëm që ka 1.4 milion ndjekës në Weibo.

Ndërsa një përdorues tjetër i Weibo komentoi: “Ky është padyshim një projekt i mirë për të ruajtur energjinë dhe zvogëluar ndotjen.”