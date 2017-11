Kekko Fornarelli Trio në Kinema “Jusuf Gërvalla”

Jazz koncerti i trios nga Italia Kekko Fornarelli Trio vjen në Pejë në Kinemanë “Jusuf Gërvalla” me 18 Tetor 2017 prej orës 20:00.

Të nesërmen me 19 Tetor 2017 do të mbahet edhe masterklasa e artisteve për të gjithë të interesuarit që të mësojnë më shumë në lidhje me jazzin me Kekko Fornarelli (piano & synth) Federico Pecoraro (bassi elektrik) dhe Dario Congedo (tupana).

Kekko Fornarelli Trio është aktualisht një nga grupet më të njohura ndërkombëtare të jazzit. Turneu që ka sjellë shfaqjet e tyre në më shumë se 35 vende në botë gjatë katër viteve të fundit – Evropë, Azi, dhe Australi – ka qenë një sukses i madh kudo. Një interpretim origjinal i formacioneve më klasike të xhazit, ky ansambël me tre virtuoz Italian të xhezit mishëron idenë e Fornarellit për një muzikë për të vëzhguar, më shumë sesa thjesht për të dëgjuar.

Kekko Fornarelli i lindur në Bari, Itali është pianist, kompozitor dhe producent. Me katër albume të lëshuara dhe më shumë se 200 koncerte anembanë botës, Kekko Fornarelli është aktualisht një nga artistët më të vlerësuar ndërkombëtarisht. Ai ka zhvilluar një stil unik, të karakterizuar nga përpjekja për të krijuar muzikë për tu dëgjuar dhe vëzhguar. Muzika e tij është një kombinim i ngushtë i ideve moderne evropiane të veriut dhe lyricizmit neoklasik, të filtruar nga dielli i tij i ngrohtë dhe jashtëzakonisht mesdhetar.