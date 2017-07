KE vlerëson lartë Kosovën për programin e reformave në ekonomi, 2017

Në kuadër të dialogut për qeverisje ekonomike ndërmjet Kosovës dhe BE-së, Qeveria e Kosovës për herë të katërt do të dorëzoj në Komisionin Evropian, Programin e Reformave në Ekonomi. Prandaj, duke u bazuar në vendimin e Qeverisë të datës 30 qershor 2017 për procesin e përgatitjes së Programit për Reforma në Ekonomi 2018-2020, në emër të koordinatorit nacional, ministrit të Financave, Avdullah Hoti, sot u mbajt takimi lansues i këtij procesi.

Në këtë takim morrën pjesë përfaqësuesit e Institucioneve të Kosovës, përfaqësuesit e Komisionit Evropian dhe OECD-së, si dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile, ku u prezantuan ndryshimet në udhëzimet e Komisionit Evropian, strukturat koordinuese si dhe kalendarin për përgatitjen e PRE-së. Kjo gjithashtu do të përfshijë një përmbledhje të mësimeve të nxjerra nga cikli i kaluar, si dhe fushat e nevojshme për përmirësim, përmbledhjen e të gjeturave nga vlerësimi i Komisionit Evropian për programin e kaluar, shqyrtimin e zbatimit të masave të programit të kaluar dhe rekomandimeve të politikave nga Konkluzionet e përbashkëta të dialogut ekonomik dhe financiar ndërmjet BE-së dhe Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë, të datës 23 maj 2017.

Instrumentet e ndryshme të mbështetjes së procesit nga KE dhe OECD, që do të ketë fokus të veçantë ministritë përkatëse të përfshira në proces, si dhe prezantimin e metodologjisë së monitorimit të përgatitur nga ekipi i OECD-së.

Zëvendësministri i Financave Agim Krasniqi, në emër të Koordinatorit Nacional për hartimin e dokumentit ‘Programi për Reforma në Ekonomi’ (ERP) si pjesë e dialogut ndërmjet BE-së dhe Republikës së Kosovës, bëri hapjen e këtij takimi, ku theksoi se në këtë proces, institucionet që ne përfaqësojmë kanë bërë një punë të madhe në forcimin dhe avancimin e këtij dialogu.

“Siç mund të jeni në dijeni, vlerësimet që kemi pranuar për dokumentet e viteve të kaluara kanë qenë mjaft pozitive. Me këtë rast dua të ndalem një moment dhe t’i falënderoj koordinatorët e fushave për përkushtimin e tyre të vazhdueshëm. Si rezultat i punës suaj, edhe ERP 2017 është vlerësuar shumë mirë nga Komisioni Evropian, qoftë për nga cilësia e informatave, koordinimi i procesit, ndërlidhja me kornizën strategjike, kostimi apo ndërlidhja me kornizën buxhetore”.