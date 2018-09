Karakteristikat e tabletit Fire HD 8 nga Amazon

Tableti i cili do të dalë në shitje me 4 tetor dhe do të ketë të njëjtat ngjyra dhe kornizë sikurse modeli paraprak, ka këto karakteristika:

Ekran 8.4 x 0.4 inç (214 x 128 x 9.2mm).

12 ouns (341 gramë).

Gjerësi ekrani 8 inç (1,280×800 piksel) ekran HD me më shumë se një million piksel (189 ppi).

Procesor quad-core 1.3GB dhe 1.5GB RAM

Opsione 16GB ose 32 GB me mundësim për deri në 256GB hapësirë e zgjerueshme përmes çipit microSD.

Bateri 4,750 për deri në 10 orë të përdorimit të baterisë për një ditë të plotë (deri në 12 orë me Alexa-n e ndalur).

Alexa pa përdorim të duarve gjithmonë në dispozicion: edhe kur ekrani juaj është në gatishmëri, Alexa lëshohet (nuk keni nevojë ta prekni butonin kryesor për t`i ndezur komandat e zërit).

Show Mode: e kthen tabletin Fire në Echo, me vizualizime të plota në ekran të cilat i plotësojnë përgjigjet zanore nga Alexa.

Kamera të reja të përparme dhe të pasme, të dyja nga 2 megapiksel, të dyja me incizim për video 720p HD (dhe hapësirë të pa limituar cloud për të gjitha fotografitë e shkrepura në pajisjet Fire).

Altoparlantët stereo të Fire HD janë të përshtatur për Dolby Digital Plus dhe Dolby Atmos “për realizëm të përmirësuar dhe varg dinamik”.

Mundësim i Wi-Fi-së me dy lidhje.

Ikonat në ekran: Amazon expert ju udhëzon për cilëndo karakteristikë në ekranin tuaj, në dispozicion 24/7, 365 ditë në vit – pa pagesë.

Karakteristikat ekskluzive të Amazon-it: Alexa, ASAP, X-Ray, Second Screen, Amazon FreeTime, Family Library, Blue Shade, On Deck, shkarkimet Prime Video dhe të tjera.

Çasje në miliona filma, programe televizive, këngë, libra, revista, aplikacione dhe lojëra me hapërsirë për ruajtje të pa limituar dhe pa pagesë për tërë përmbajtjen e Amazaon-it.

Mundësitë e ngjyrave: e zezë, e kuqe e lehtë, të kaltër të errët dhe të verdhë të lehtë.

Në dispozicion me konfigurime prej 16GB (80 dollarë; 80 funta) dhe 16GB (100 dollarë; 100 funta), si dhe 32GB Kids Edition për 130 dollarë dhe 130 funta ku përfshihet edhe folia mbrojtëse, politikë zëvendësimi dy vjeçare falas, një vit FreeTime Unlimited.