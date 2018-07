Karakteristikat e Galaxy Note 9

Zhgënjimi nga dizajni – Galaxy Note 9 duket pothuajse identik me Galaxy Note 8.

Nuk ka lexues të brendshëm të shenjave të gishtërinjve – siç edhe pritej, kjo teknologji është tërhequr, dhe do të lansohet në Galaxy S10.

Ripozicionimi i sensorit të shenjave të gishtërinjve – Samsungu është duke lëvizur mençurisht nga anash dhe duke e vendosur atë poshtë kamerave të pasme.

Kamerat e pasme horizontale – për dallim nga Galaxy S9 Plus që i ka kamerat e vendosura vertikalisht, Galaxy Note 9 i ka kamerat e vendosura në mënyrë horizontale.

Fotografia e rifreskuar – fillimisht softveri – algoritmet e përmirësuara e kanë përmirësuar edhe performancën e përgjithshme si dhe stabilitetin optik.

Ekran më i ndritshëm – Galaxy Note 9 ka ekran më të ndritshëm sesa Galaxy Note 8.

Jetëgjatësi baterie- bateria e madhe 4000mAh, zgjat deri në dy ditë dhe mund të shikoni video deri në 25 orë me ndriçim maksimal.

Pesha- Galaxy Note 9 është më i rëndë sesa Galaxy Note 8 për shkak të baterisë më të madhe.

Më shumë RAM – modeli bazë me 6GB do të ofrohet krahas versionit të përmirësuar 8GB, edhe pse është e paqartë se në cilat tregje do të shitet.

Përmirësim i madh i hapësirës – modelet me 128GB, 256GB dhe 512GB pritet të dalin në shitje.

Lapsi krejtësisht i ri S Pen – tani i është shtuar mbështetja për Bluetooth, preciziteti dhe mbështetja për softver janë rritur dukshëm për përdoruesit që merren me biznes.