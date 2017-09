Kancelarja Merkel uron kryeministrin e Kosovës, Haradinaj

Kancelarja e Republikës Federale të Gjermanisë, Angela Merkel, ka uruar kryeministrin, Ramush Haradinaj.

“I nderuari Zoti Kryeministër,

Ju uroj për zgjedhjen tuaj Kryeministër,

Para Jush dhe Qeverisë suaj dalin detyra të rëndësishme dhe të vështira. Ngritja dhe forcimi i shtetit ligjor, përmirësimi i situatës ekonomike, dialogu me Serbinë, demarkacioni i kufirit me Malin e Zi si dhe luftimi i korrupsionit dhe krimit të organizuar kërkojnë vëmendjen tuaj. Këta janë hapat tuaj qendror për forcimin e perspektives evropiane të Kosovës. Qeveria Federale edhe më tej do t’ju përkrahë në këtë rrugë.

Për mandatin tuaj të dytë ju dëshiroj fat dhe sukses”.