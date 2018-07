Kampanja #Për të mirën, ndau çmimet për ndryshimtarët

Fjolla Hajrizaj- Të hënën duke filluar nga ora 20:00, në KinoArmata u mbajt ceremonia e ndarjes së 6 çmimeve për ndryshimtarët * njerëzit që kanë bërë ndryshime pozitive në shoqërinë kosovare.

Çmimet ishin të dizejnuara ashtu që dhuroheshin për një ndryshim të caktuar në lagje, komunitet, ligj, apo angazhim të ngjashëm.

Mentor Dida nga organizata “ASHOKA” dhe Annea Hapçiu nga “KosovaLive”, bënë fillimisht prezantimin e punës së ndryshimtarëve.

Ndërkohë në ekran shfaqeshin fotografi një pas një, ku shiheshin njerëz të moshave, etnive, e profileve të ndryshme. Të gjithë kishin një pikë të përbashkët, ata kishin dalë të buzëqeshur në fotografi për të dhënë mesazhin se sado ndryshe qofshin, njerëzit duhet të bëhen një për ndryshimet pozitive në komunitet.

Para ndarjes së çmimeve u shfaq dokumentari “Ndryshimtarët” i realizuar nga regjisori Ilir Hasanaj, që tregonte angazhimin e nxënësve nga Kosova,rajoni dhe Europa në shkollën verore të Diasporës.

Dokumentari ishte realizuar në Malishevë dhe Prizren, ku tregohej angazhimi i këtyre nxënësve për të identifikuar një problem dhe për të gjetur një zgjidhje grupore për problemin.

Dokumentari filloi me paraqitjen e një ore dhe me pyetjen “ku e ke hargjuar frymën për një vit”?

Me qëllim për të theksuar se ka kohë për ndryshime vetëm duhet bashkuar për të mirën.

Ndarja e 6 çmimeve u bë nga aktivistë të ndryshëm, vullnetarë, artistë të cilët rrëfyen për jetën e fituesve.

Çmimi “Ndryshimtari i Mahallës” iu dorëzua Mentor Nimanit, për angazhimin e tij në lagjen “Hajdar Dushi” në Prishtinë.

Me të marrë çmimin Mentori tha se për fat të mirë politika nuk është rruga e vetme për të bërë ndryshim pozitiv në komunitet.

“Nuk ke nevojë të bësh fushata e të bëhesh kryetarë komune, apo të themelosh një OJQ, për të adresuar problemet themelore të komunitetit tënd. Ti vetëm duhet të vendosësh të bëhesh Ndryshimtar për të mirën e përgjithshme”, u shpreh Nimani.

Çmimin “Ndryshimtarja e Ligjit” e fitoi Rina Kika, avokate e cila e kishte shtyrë përpara ligjin për prona publike.

Ligji i mëparshëm i ka dhënë në shfrytëzim pronat publike atyre akterëve që e ofrojnë çmimin më të lartë në process.

“Ky ligj ishte një interpretim shumë i ngushtë i asaj se çka është interes publik dhe me shumë angazhim, pjesëmarrje në mbledhje, munda ta shtyj përpara idenë për ndryshimin e këtij ligji”, tha Kika.

“Ndryshimtari i Ri” u dha për Çlirim Sheremetin i cili udhëheq organizatën 4-H që numëron 7 milionë anëtarë nga mbarë bota.

Sheremeti tha se punën kryesore tentojnë ta bëjnë me klubet jashtëshkollore, në krijimin e perspektivës.

Çmimi “ Ndryshimtarja e Diasporës” iu nda Liza Gashit. Ajo theksoi rëndësinë e njohjeve të reja me anë të thënies “të panjohurit janë miq të cilët nuk i ke takuar ende”.

“Me folë, me gjallnu, me njoftë e me pranu njani-tjetrin”, tha Liza.

Sipas saj mënyra më e mirë për të bërë ndryshime është rrebelimi.

“Vetëm me anë të rrebelimit do të mund ta ndërrojmë statu-quonë e situatat tjera, në fund të fundit ne thithim ajrin e njëjtë”, përfundoi ajo.

Çmimi për “Ndryshimtari i Qytetit” iu nda Ardian Berishës për punën e tij në bashkimin dhe funsionimin më të mirë të mahallës së tij në Ulpianë që tash sipas tij tash njihet si “Mahalla e Solidaritetit”.

U theksua se edukimi formal është në dorë të shtetit, por edukimi joformal është në dorën e qytetarit, prandaj mobilizimi do sjell ndryshime pozitive.

Çmimin “ Ndryshimtarët e Komunitetit”, e morrën ekipi i“Termokiss”, të cilët thanë që shpresojnë se puna do të flasë gjithmonë për ta.

Ngjarjen e përmbylli kënga “All you need is love”.