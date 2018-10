Kalifornia – shteti i parë në SHBA me projektligj për përfshirjen e grave në borde drejtuese të kompanive publike

Kalifornia do të jetë shteti i parë në SHBA i cili do të kërkojë nga kompanitë tregtare publike që të kenë të paktën një grua në bordin e drejtorëve.

Ligji, i nënshkruar të dielën nga guvernatori Jerry Brown, u kërkon kompanive publike zyret kryesore të të cilave janë në Kaliforni, që të bashkëpunojnë në fund të vitit 2019. Minimumi është dy gra drejtoresha nëse kompania i ka 5 drejtorë në bordin e vet, ose tri gra nëse kompania i ka shtatë drejtorë, në fund të vitit 2021.

Projektligji u mbështet nga senatorët Hannah-Beth Jackson dhe Toni Atkins. “Nuk do të pyesim më,” tha Jackson në gusht në një fjalim lidhur me projektligjin, raportoi Los Angeles times. “Jemi lodhur duke qenë të mirë. Jemi lodhur duke qenë të sjellshëm. Do ta kprkojmë këtë sepse do të jetë me benefit për ekonominë. Do të jenë në të mirën e të dyja këtyre palëve.”

“Është koha që ta flakim dhomën e burrave dhe t`i fusim gratë në dhoma të bordeve,” tha ajo. Një qerek i 445 kompanive publike tregtare në Kaliforni nuk e kanë asnjë grua në bordet e tyre raporton televizioni KQED.

Brown e pranoi se ka pasur “kundërshtime të shumta” dhe “shqetësime serioze ligjore” për projektligjin.

Oda e Tregtisë së Kalifornisë dhe 29 grupe të tjera biznesi e kundërshtuan atë, duke i dërguar letër senatit të shtetit duke thënë se kjo është jokushtetuese, se e merr parasysh vetëm gjininë dhe jo diversitetin, dhe se kërkon t`i menaxhojë drejtorët e kompanive që janë të përfshirë në një shtet tjetër.

“Një hutim dhe dykuptimësi e tillë do të çojë vetëm në gjoba të kushtueshme që janë të propozuara në projektligj dhe padi të mundshme,” u ankuan grupet e biznesit.

Kompanitë të cilat nuk i përmbahen ligjit do të dënohen me 100,000 dollarë; shkeljet pasuese do të kenë dënim prej 300,000 dollarësh.