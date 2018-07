Jetesa rurale e mban trurin tuaj të mprehtë gjatë plakjes

Ka shumë zgjedhje se ku të jetoni kur të pensionoheni. Disa njerëz pëlqejnë idenë e qyteteve të kolegjit ku kurrë nuk ka mungesë të kulturës, ndërsa të tjerët preferojnë qytete të mëdha ku ka shumë për të bërë. Por një analizë e fundit ka gjetur se jetesa në zonat rurale të mbushura me hapësirë ​​të gjelbër është çelësi për të mbajtur mendjen tuaj të mprehtë.

Hulumtuesit mendojnë se një mënyrë jetese më aktive, si dhe më pak ndotje, zhurmë dhe stres mund të luajnë një rol në funksionin kognitiv.

Për studimin, studiuesit shikuan të dhëna gjatë 10 viteve, duke ndjekur më shumë se 6500 njerëz që jetonin në Mbretërinë e Bashkuar midis moshës 45 dhe 68 vjeç. Pjesëmarrësit morën një sërë testesh kognitive në tri pika të ndryshme gjatë periudhës së studimit. Testet vlerësuan arsyetimin e tyre verbal dhe matematikor, rrjedhshmërinë verbale dhe memorien afatshkurtër dhe gjetën se si funksionimi i tyre ka rënë në këto fusha çdo herë.

Sasia e hapësirës së gjelbër në lagje u vlerësua duke përdorur imazhe satelitore.

Studiuesit zbuluan se rënia mendore ishte 4.6 për qind më pak në periudhën 10-vjeçare për njerëzit që jetojnë në fshat me shumë hapësirë ​​të gjelbër në krahasim me zonat urbane

“Ka prova që rreziku për çmenduri dhe rënie kognitive mund të ndikohet nga ekspozimi ndaj rreziqeve të lidhura me mjedisin (të tilla si ndotja e ajrit dhe zhurma) dhe stili i jetesës (siç janë stresi dhe sjellja të qenurit shumicën e kohës ulur”, thotë studiuesi kryesor Carmen de Keijzer nga Instituti i Barcelonës për Shëndetin Global, në një deklaratë.

“Në të kundërt, jetesa pranë hapësirave të gjelbra është propozuar për të rritur aktivitetin fizik dhe mbështetjen sociale, zvogëlimin e stresit dhe zvogëlimin e ekspozimit ndaj ndotjes së ajrit dhe zhurmës”.

Në studimin, i cili u botua në Perspektivat e Shëndetit Mjedisor, hulumtuesit theksojnë se dëshmitë e fundit kanë treguar përfitime kognitive të ekspozimit të hapësirës së gjelbër tek fëmijët, por studimet e mëhershme mbi marrëdhënien e mundshme me të rriturit më të vjetër kanë qenë të pakta dhe me rezultate të paqëndrueshme.

Rezultatet e studimit zbuluan se lidhja mes jetesës rurale dhe rënies më të ngadaltë kognitive ishte më e fortë tek gratë sesa tek meshkujt.

Sipas studiuesve, përqindja e njerëzve mbi 60 vjeç në botë pritet thuajse të dyfishohet midis 2015 dhe 2050 me numrin e rasteve të çmendurisë që parashikohet të rriten në një nivel të ngjashëm global.

“Megjithëse dallimet në rënien kognitive të vërejtura në studimin tonë janë modeste në nivel individual, ato bëhen shumë më domethënëse nëse marrim parasysh këto gjetje në nivel të popullsisë”, thotë bashkëautori i studimit Payam Dadvand. “Nëse konfirmohet nga studimet e ardhshme, rezultatet tona mund të ofrojnë një bazë të provave për zbatimin e ndërhyrjeve të targetuara që synojnë ngadalësimin e rënies kognitive të të rriturve më të moshuar që banojnë në zonat urbane dhe kështu përmirësojnë cilësinë e jetës së tyre”.

Photo by Werner Sevenster on Unsplash