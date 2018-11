Jesse L. Martin është duke u larguar për pak kohë nga The Flash

EW ka konfirmuar se veterani i Broadway, i cili luan detektivin Joe West, po merr leje mjekësore për të munguar në dramën e prodhuar nga Greg Berlanti. Sipas TVLine, Martin pësoi një dëmtim në shpinë gjatë pauzës, prandaj ai është ulur pothuajse në të gjitha skenat e tij këtë sezon.

“Jesse Martin po merr një pushim mjekësor nga The Flash. Ne i dëshirojmë atij një shërim të plotë dhe të shpejtë dhe mezi presim kthimin e tij si detektiv Joe West “, tha studioja në një deklaratë dhënë për EW.

Deri tani, është e paqartë se sa kohë Martin do të jetë larg ekranit.

Deri më tani këtë sezon, Joe është mbyllur më së shumti në shtëpinë e Perëndimit, ku ne zakonisht e gjejmë ulur në një nga mobiljet e shumë dhomave të jetesës. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se ai nuk ka pasur ndonjë gjë për të bërë këtë sezon, i cili filloi ditën kur Joe dhe Cecile (Danielle Nicolet) sollën vajzën e tyre të sapolindur Jenna nga spitali. Ai ka qenë atje për të ngushëlluar dhe ndihmuar Cecile dhe Iris (Candice Patton) pasi ata merren me luftën e re të amësisë dhe në episodin 3, ai madje kishte një takim të frikshëm me Cicada e madh ie të keq të sezonit të 5-të, i cili e mori atë peng për të joshur Vibe (Carlos Valdes).

Flashi shfaqet të martën në orën 8:00 në CW.