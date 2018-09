Jeff Bezos paralajmëron dy projekte bamirëse

Një vit pasi kërkoi sugjerime për filantropi, themeluesi i Amazon-it Jeff Bezos është duke i zbuluar projektet e tij të para. Më e rëndësishmja do të jetë krijimi i një rrjeti për institucionet parashkollore jo fitimprurëse që do të ndërtohen në komunitete me të ardhura të ulëta dhe do t`i pranojnë fëmijët pa pagesë.

Bezos gjithashtu ka për qëllim t`i financojë organizatat jofitimprurëse që tashmë ekzistojnë dhe i ndihmojnë familjet e pastreha duke u ofruar çasje në strehim dhe ushqim. Të dy iniciativat do të mbikëqyren nga diçka që ai po e quan Bezos Day One Fund, të cilës do t`ia kushtojë 2 miliardë dollarë.

Secila prej iniciativave do ta ketë edhe një grup specifik prapa saj: Day 1 Families Fund dhe Day 1 Academies Fund. Fondi “Families Fund” do të lëshojë grante në baza vjetore për organizatat që bëjnë “punë që vërehet ndryshimi”. Fondi “Academies Fund” do të përkujdeset për lansimin dhe operimin e një rrjeti të shkollave krejtësisht vetë. Bezos thotë se do të jenë shkolla “të cilësisë së lartë” të inspiruara nga modeli Montessori të cilat do të ofrojnë “bursa të plota”, me gjasë për të gjithë nxënësit.

Bezos thotë se dëshiron ta kontrollojë direkt operimin e shkollave në mënyrë që ato të udhëhiqen sikuse Amazon-i dhe t`i marrin principet e Amazon-it. “Më e rëndësishmja ndër këto do të jetë fiksimi i lartë dhe i vërtetë i konsumatorëve”, shkruan ai. “Fëmija do të jetë konsumatori.”

Iniciativa ishte publikuar në një shënim të postuar në Twitter. Në shënim, Bezos nuk tha se sa larg kanë shkuar këto iniciativa apo kur do të fillojë ndonjëra. “Day One” supozohet të jetë një frazë rreth të qëndruarit në një mendim fillestar, por po ashtu duket fjalë për fjalë se mund të jetë vërtet dita e parë për këto sipërmarrje.