Japin dorëheqje bashkëthemeluesit e Instagram-it

Bashkëthemeluesit e Instagram-it Kevin Systrom dhe Mike Krieger dje dhanë dorëheqje nga kompania për shpërndarje të fotove. Lajmi së pari u raportua nga New Yourk Times dhe pastaj u konfirmua në një postim nga Systrom. Disa burime të Bloomberg pohojnë se ata ishin të frustruar me shefin ekzekutiv të Facebook-ut Mark Zuckerberg për faktin se Facebook po mbështetet shumë në Instagram për të adhmen e tij.

“Po planifikojmë të pushojmë pak për ta eksploruar kurreshtjen dhe kreativitetin tonë sërish,” shkroi Systrom në postim. “Të ndërtojmë gjëra të reja kërkon që ne të largohemi pak, ta kuptojmë çfarë na frymëzon dhe ta përshtatim atë me çka i duhet botës; këtë po planifikojmë ta bëjmë.”

I vlerësuar disa herë për 1 miliard dollarë për të cilin çmim themeluesi i Facebook-ut Mark Zuckerberg u pajtua ta blinte dhe që tani ka më shumë se 1 miliard përdorues në mbarë botën, Instagram është pa dyshim blerja më e suksesshme e Facebook-ut. Rritja e tij prej vitit 2012 është rezultat i vizionit të Krieger dhe Systron, përdorimi strategjik i burimeve të Facebook-ut, dhe dëshira për të konkurruar fuçishëm kundër Snapchat-it. “Mike dhe unë jemi mirënjohës për tetë vitet e fundit në Instagram dhe për gjashtë vitet me ekipin e Facebook-ut”, shkroi Systron. “Jemi rritur prej 13 vetave në mbi njëmijë me zyre në mbarë botën, e gjithë kjo kur po krijonim produkte të përdorura dhe të dashura nga një komunitet prej mbi 1 miliard personash.”

“Kevin dhe Mike janë udhëheqës të jashtëzakonshëm të produktit dhe Instagram-i reflekton taletet e tyre kreative të kombinuara,” tha Mark Zuckerberg në një deklaratë. “Kam mësuar shumë duke punuar me ta gjashtë vitet e fundit dhe me të vërtet jam kënaqur. U dëshiroj çdo të mirë dhe po pres të shoh çfarë do të ndërtojnë në vazhdim.”