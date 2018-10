iPhone XR vs. iPhone XS dhe XS Max

iPhone XR del në shitje me 26 tetor dhe mund të porositet paraprakisht duke filluar sot. Pavarësisht faktit se po del një muaj pas iPhone XS dhe XS Max, XR-i është iPhone i vitit 2018 të cilit duhet t`i kushtohet vëmendje para se të vendosni të bleni një telefon të ri këtë vit.

Edhe pse nuk do të jetë e lehtë të zgjedhni një telefon të ri, ja disa arsye pse iPhone XR është tejet i mirë:

iPhone XR nuk është telefon i cili e përdor teknologjinë e vitit të kaluar – edhe pse çipi kryesor dhe specifikat e kamerës duken identike me modelet e iPhone XS-it.

Procesori A12 Bionic: mbase mund t`u referohemi ndryshe, por për momentin duket se XR, XS dhe XS Max të gjithë do ta kenë procesorin e njëjtë brenda, sikurse e kishin iPhone-t 8, 8 Plus dhe X-i vitin e kaluar.

Sensor i kamerës për kënd të gjerë: përmirësimet më të mira në kamerat XS kishin të bënin me sensorin e kamerës i cili lejon më shumë dritë, një ISP që është më i shpejtë, dhe HDR të mençur i cili përballon kontraste ekstreme shumë më mirë dhe e zvogëlon turbullimin e fotografisë.

Face ID: kamerë TrueDepth për Face ID në pjesën e përparme të telefonit dhe është e shpejtë.

iOS12, mbushje me wireless, opsion për dy SIM kartela dhe shumica e karakteristikave tjera standarde të linjës iPhone XS janë në XR.

Përparësitë e XR krahasuar me XS

iPhone XR është “nivel-hyrës” i iPhone-it të ri, por e tejkalon modelin prej të cilit është krijuar në disa mënyra kyçe.

Ekrani më i madh: Ekrani LDC do të jetë rreth 6.1 inç, që është më i madh sesa ekrani 5.8 inç i XS-it.

Jetëgjatësia e baterisë: Sipas Apple, XR-i do të mund të përdoret për 15 orë me internet (krahasuar me 12 për XS dhe 13 për XS Max), apo 16 orë video (krahasuar me 14 orë për XS dhe 15 për XS Max). Mund të jetë telefoni më i mirë i ri për performancë të baterisë.

Më shumë ngjyra: XR vjen me shumë ngjyra sikurse ishin iPhone-t 5C.

Çmimi: 749 dollarë është çmimi fillestar, por çmimi maksimal për versionin 256GB është 899 dollarë dhe nuk është shtrenjtë krahasuar me kapacitetin. iPhone XS sillet prej 999 dollarë (64GB) deri në 1,349 dollarë (512GB).

Ndërsa pikat në të cilat iPhone XS dhe XS Max janë më të mirë është rezolucioni i ekranit, kamera telefoto, XR mundëson fotografi portret vetëm të njerëzve pasi që ka vetëm një kamerë prapa.