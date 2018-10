iPhone XR, telefon më i lirë me karakteristika të larta

iPhone XR mund të jetë telefoni më interesant që Apple e ka prodhuar ndër vite.

Qëllimi i prodhimit të iPhone XR ishte që përdoruesit ta kenë një telefon të mirë dhe jo shumë të shtrenjtë sikurse iPhone XS apo XS Max, tha Phil Shiller.

Qëllimi i prodhimit të XR ishte për ta ofruar performancën më të mirë të mundshme, kështu që kompania ia vendosi një nga çipat e saj të ri A12 Bionic.

iPhone-t janë ndër kamerat më të përdorura në botë, kështu që Apple e ka vendosur të njëjtën kamerë 12 megapiksel me kënd të gjerë të iPhone XS-it në iPhone XR dhe e ka mbështetur me një dozë të makinës që mëson vetë për fotografi më dinamike dhe fotografi portret. Nuk ka vend për sensor të shenjave të gishtërinjve po ka Face ID, njëjtë sikurse XS-i dhe XS Max-i. Nuk ka kamerë për telefoto dhe nuk e ka ekranin me teknologji të ndjeshme 3D Touch.

Është pak më i madh sesa iPhone XS me dimensione dhe nuk ka çelik, vetëm xham, aliazh alumini dhe shumë ngjyra. Ngjyrat janë e bardhë, e zezë, e kaltër, e verdhë, korale dhe e kuqe. Madhësia e tij është ndërmjet iPhone XS dhe XS Max dhe mund t`u përshtatet më shumë njerëzve.

Ekrani është LCD dhe paneli e ndjen prekjen në shkallë 120 Herc, pra është shumë i përgjegjshëm.

Ekrani i XR nuk ka rezolucion sikurse i XS-it dhe XS Max-it, por sipas Schiller, është tejet i mirë. Ai ka tejet shumë pikselë në secilin inç sikurse cilido iPhone jo Plus, nga 4-shi deri te 8-shi. Për shumicën e njerëzve ky është shumë më se shumë se “mjaft i mirë”.

Duke filluar nga procesori e deri te kamera, madje edhe te ekrani i diskutueshëm, kjo është një pajisje shumë cilësore pa pasur nevojë të përmendet çmimi.

“Ne nuk mendojmë për kategori,” tha Schiller. “Ne mendojmë se përvoja dhe teknologjia e iPhone X është diçka vërtet e mrekullueshme, dhe duam ta përhapim te sa më shumë njerëz që mundemi, dhe duam ta bëjmë në një mënyrë që sërish e bën atë telefonin më të mirë.”

Çmimi fillestar i iPhone XR është 749 dollarë. Një pajisje me ngjyra të bukura me performancë dhe dizajn modern e që nuk fillon prej 999 dollarë.