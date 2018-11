iPhone 5G do të lansohet në vitin 2020

iPhone 5G i Apple do të dalë në treg në vitin 2020, thuhet sipas disa burimeve të afërta me Apple.

Apple po planifikon ta përdorë çipin modem 5G 8161 të Intelit në telefonat e vet të vitit 2020. Inteli shpreson ta prodhojë 8161-shin duke e përdorur procesin e vet nanometër 10, i cili e rrit densitetin e tranzistorit për më shumë shpejtësi dhe efiçiencë. Nëse gjithçka shkon sipas planit, Inteli do të jetë ofrusei i vetëm i modemëve të iPhone-ve.

Intel-i ka qenë duke punuar në një parardhës të 8161-shit, i quajtur 8060, i cili do të përdoret për prototipe dhe testime të iPhone-it 5G.

Sipas disa burimeve, Apple nuk ka qenë e kënaqur me Intel-in së fundmi. Ka mundësi që kjo është për shkak të sfidës së zgjidhjes së problemit me nxehtësi të shkaktuara nga çipi modem 8060.

Shumë operatorë të wireless-it, duke përfshirë Verzion dhe AT&T në SHBA, fillimisht do të mbështeten në spektrin e valëve milimetrike (ndërmjet 28 gigaherc dhe 39 Ghz) për t`i lidhur telefonat e parë 5G.

Burimet thonë se problemet e Apple me Intel-in nuk janë aq serioze sa Apple të hapë bisedime me Qualcomm-in për t`i furnizuar me modemë 5G. Edhe modemi Qualcomm X50 ka krijuar probleme me nxehtësi për tjerët krijues të smartfonëve OEM që mundësojnë valë milimetrike 5G. Një tjetër kompani që mbetet si “Plani B” për ofrimin e modemëve 5G është Media Tek, por ajo ofron platforma të modemëve për pajisje me çmime më të ulëta, jo për telefona luksoz.

Në vitin 2015 Apple kishte filluar të punojë me Intel-in për t`u ofruar modemë për iPhone, dhe linja e iPhone-ve të këtij viti ishte e para që i ka përdorur ekskluzivisht modemët e Intel-it.

Vala e parë e telefonave 5G do të debutojë në një shfaqje të Mobile World Congress shkurtin e ardhshëm. Telefonat Android të prodhuar nga prodhuesit si Oppo, Huawei dhe Xiaomi do të përdorin çipa 5G të bërë nga Qualcomm.

AT&T po u bën presion prodhuesve të telefonave mobil që të punojnë në çështjet teknike në çipat e parë modem 5G për t`i sjellë telefonat 5G në tregun e SHBA-së në vitin 2019.

Vendimi i Apple për të pritur deri në vitin 2020 për ta lasnuar iPhone-in 5G është e ndjeshme dhe jo befasuese.