iPad Pro me Face ID të mundshme pritet të lansohet këtë vjeshtë

iOS 12 i kompanisë Apple i lansuar pak ditë më parë përmban një kod i cili lë të kuptohet se një iPad do të vijë këtë vjeshtë. Vargu “iPad2018fall” u zbulua nga Guilherme Rambo, reporter i 9to5Mac. Kjo bashkë me zbulimet tjera të shumta, sugjeron që duhet ta presim një iPad të ri të lansohet para fundit të vitit, mbase një iPad Pro të ri me Face ID dhe ekran skaj më skaj.

Edhe pse tashmë e kemi parë një model të ri të iPad-it standard të lansuar në vitin 2018, thashethemet tregojnë se ky iPad Pro do të jetë një hap më i madh përpara.

Gjëja që pritet është iPad-i i parë Pro i pajisur me Face ID. iOS 12 beta sjell mundësi për teknologji për hapje me anë të fytyrës kur pajisja juaj është në opsionin peisazh, një përmërisim i dobishëm për tabletë kur përdoren me tastierë si aksesor.

Softveri i lejon edhe Memoji-t të sinkronizohen ndërmjet pajisjeve. Edhe pse kjo mund t`u shërbejë numrit të vogël të njerëzve të cilët i kanë dy iPhone, ka shumë gjasa që kjo është bërë për njerëzit të cilët kanë edhe iPhone edhe tablet, çka nënkupton ardhjen e iPad-it.

Apple e ka lëvizur edhe vendin e orës nga mesi në anën e majtë të pajisjes, gjë që i hap udhën një iPad-i me ekran të stilit të iPhone X-it.

Vargu “iPad2018fall” lë të kuptohet se iPad Pro mund të lansohet gjatë ngjarjeve speciale të Apple në tetor.