Inteligjenca Artificiale mund të parashikojë rritjen e kancerit

Shkencëtarët e kanë shfrytëzuar inteligjencën artificiale për të parashikuar se si kanceri do të përparojë dhe zhvillohet.

Kjo do t’u ndihmonte mjekëve të krijonin trajtimin më efektiv për secilin pacient.

Një ekip i udhëhequr nga Instituti i Hulumtimit të Kancerit dhe Universiteti i Edinburg-ut ka zhvilluar një teknikë të re të njohur si “Revolver” (Zhvillimi i përsëritur i kancerit).

Kjo teknikë zgjedh modele në mutacionin e ADN-së brenda kancerit dhe përdor këtë informacion për të parashikuar ndryshimet e ardhshme gjenetike.

Studiuesit thanë se natyra e ndryshueshme e tumorëve ishte një nga sfidat më të mëdha në trajtimin e kancerit.

Sidoqoftë nëse mjekët mund ta parashikojnë se si kanceri do të zhvillohet, ata mund të ndërhyjnë më herët për ta parandaluar që në fillim para se të ketë pasur mundësi të përparojë apo të zhvillojë rezistencë, duke shtuar kështu mundësitë e pacientit për jetë.

Ky ekip ka gjetur gjithashtu një lidhje mes disa sekuencave të caktuara të mutacioneve të përsëritura të tumorit dhe rezultateve të mbijetesës.

Kjo tregon se modelet e përsëritura të ADN-së mund të përdoren si një tregues i prognozës dhe mund të ndihmojnë t’i japin formë trajtimit në të ardhmen.

Kjo mënyrë e re e shfrytëzimit të Inteligjencës Artificiale mund të mundësojë një trajtim të individualizuar më të detajuar dhe në një fazë më të hershme se sa që është e mundur tani, duke e përshtatur me tiparet e secilit tumor dhe me parashikimet se si ai tumor do të zhvillohet në të ardhmen.