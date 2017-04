Institucionet të bashkërendojnë aktivitetet për transformimin e FSK-së

Tryeza e sotme me titull: “Çka të bëjë Parlamenti për FSK-në?”, e organizuar nga Qendra Kërkimore për Politika të Sigurisë – SPRC, Friedrich Ebert Stiftung – FES dheKomisioni Parlamentar për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-së.

Në këtë Tryezë kanë marrë pjesë kryetari dhe anëtarët e Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-së, deputetë tjerë të kuvendit të Kosovës, zëvëndës-ministri i FSK, Muhamet Latifi, përfaqësues të lartë të FSK-së, këshilltarë të presidentit të Kosovës, ekspertë dhe aktivistë të shoqërisë civile, përfaqësues të misioneve diplomatike.

Gjatë tryezës u theksua se mënyra më e mirë e transformimit të FSK-së është përmes ndryshimeve kushtetuese dhe për këtë qëllim duhet bashkërenduar aktivitetet me partnerët ndërkombëtarë në mënyrë që të binden përfaqësuesit e komunitetit serb në Kosovë që të votojnë për ndryshimet kushtetuese.

Roli i Kuvendit të Kosovës dhe deputetëve individualisht është i rëndësishëm në komunikimin e drejtpëdrejt me përfaqësuesit politik të serbëve koosovarë dhe me komunitetin serb anëkënd Kosovës, duke pasur parasysh po ashtu roli i faktorit ndërkombëtar është domethënës.

Për procesin e transformimit të FSK-së në Ushtri të Kosovës duhet vazhduar me përpjekjet e të gjitha institucioneve në mënyrë të përbashkët, bashkërendimi i aktiviteteve deri në detaje, angazhimi i përbashkët me faktorin ndërkombëtar, si dhe shtjerrja e mundësive në komunikim të drejtpërdrejtë me komunitetin serb në Kosovë.

Po ashtu, promovimi i tregimeve të suksesshme të pjesëtarëve të FSK-së nga komuniteti serb në Kosovë është një prej mënyrave të rëndësishme për të garantuar komunitetin serb në Kosovë dhe partnerët ndërkombëtar për rëndësinë e transformimit të FSK-së në Forca të Armatosura të Kosovës.