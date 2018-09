Industria e automobilëve kërcënohet nga taksa më të larta nëse nuk arrihet marrëveshje për Brexit

Një Brexit pa marrëveshje duhet të përjashtohet për shkak të kërcënimit që e cenon industrinë e motorëve në Mbretërinë e Bashkuar, paralajmëroi Shoqëria e Prodhuesve dhe Tregtuesve të Motorëve (SMMT).

Grupi u bëri thirrje negociuesve të Brexit-it të jenë “pragmatik” dhe të sigurojnë një marrëveshje tërheqjeje për “ta shmangur dëmtimin e një prej aseteve më të çmuara të ekonomisë së BE-së”.

Trupi i tregtisë i ka takuar sot përfaqësuesit e BE-së në Bruksel për ta theksuar rëndësinë e një industrie automobilistike të integruar evropiane dhe t`i qartësojnë pakënaqësitë nëse nuk arrihet marrëveshje.

Figurat e përpiluara nga SMMT shfaqin se tarifat pas Brexit-it mund të jenë të paktën 5 miliardë paund.

Sidoqoftë, tha organizata, kjo do të ishte vetëm maja e “akullnajës” për këtë sektor, meqë këto tarifa mund ta rrisin çmimin e veturave të prodhuara në Mbretërine e Bashkuar e të shitura në BE në një mesatare prej 2,700 paund, “duke ndikuar në kërkesën, profitabilitetin dhe punët”.

Edhe çmimet e veturave të prodhuara në BE e të blera nga Mbretëria e Bashkuar do të rriteshin për 1,700 paund, nëse prodhuesit dhe zbatuesit e marrëveshjes nuk mund t`i absorbojnë kostot që do t`i sjellin këto tarifa.

Mike Hawes, shefi ekzekutiv i SMMT-së tha: “Vetëm tarifat duhet të mjaftojnë për ta fokusuar mendjen për ta mbyllur një marrëveshje tërheqjeje ndërmjet BE-së dhe Mbretërisë së Bashkuar por ndikimi i mundshëm i largimit pa marrëveshje do të thotë që rreziqet për sektorin automobilistik janë shumë më të larta.”