Ilir Konushevci e Hazir Mala, planifikues të rrugës deri te liria, thotë Haradinaj

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, mori pjesë në Akademinë Përkujtimore me rastin e 20-vjetorit të rënies së Dëshmorëve të Kombit, gjeneral Major Ilir Konushevci dhe Dr. Hazir Mala, që u mbajt në Tiranë nën patronatin e kryeministrit të Republikës së Kosovës.

Të pranishëm në këtë ngjarje ishin drejtues të lartë të institucioneve të Kosovës dhe Shqipërisë, kryetari i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, Gramoz Ruçi, ministra, zëvendësministra, pjesëtarë të Forcës së Sigurisë së Kosovës, përfaqësues të shoqatave të dala nga lufta, ambasadori i Kosovës në Shqipëri, Sylë Ukshini, familjarë e bashkëluftëtarë të dëshmorëve Ilir Konushevci e Hazir Mala dhe qytetarë nga Kosova e Shqipëria.

Më tej, Haradinaj tha se Iliri ishte idealist i lirisë, i cili pastaj kishte kaluar në etapën tjetër, planifikim dhe zbatim.

Më pas kryeministri tha se gjatë takimeve me Ilirin ka hetuar te ai një guxim për të mos parë pamje të pjesshme, por të sheh totalin dhe të mos e lejojë vetën që të bëhet pjesë e organizimeve më të ngushta.

Kryeministri foli edhe për takimin e tij me Hazir Malën, duke thënë se Haziri nuk ishte vetëm një djalë që nga emocionet iu bashkua UÇK-së, por ishte një intelektual, një djalë i një familje intelektuale.

Para të pranishmëve, kryeministri Haradinaj tha se me angazhimin e NATO-s e gjithë bota e civilizuar u angazhua të veprojë në rrugën në të cilën ishte Iliri e Haziri.

“Rruga jonë deri në lirinë e plotë nuk është e lehtë, nuk ka qenë as atëherë e thjeshtë, edhe atëherë ka pasur mjegull, do të ketë mjegull edhe tash e në të ardhmen, por në momentet kyçe do të vërtetohet se kush sa ka bërë në rrugën e plotë të lirisë. Kontributi në rrugën për liri nuk do t’i humb askujt kurrë, të tjerët do t’i harroj edhe historia edhe koha”, tha kryeministri Haradinaj.