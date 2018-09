IFC do të ndihmojë në përditësimin e ligjebe për paaftësinë paguese, të nxisë huadhënien për biznese

IFC, anëtare e Grupit të Bankës Botërore dhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë e Republikës së Kosovës janë duke punuar së bashku për të përmirësuar procedurat vendore lidhur me falimentimin. Përpjekja është hartuar për të mbështetur zhvillimin e sektorit privat në Kosovë dhe për të nxitur rritjen ekonomike në të gjithë vendin.

IFC-ja do të këshillojë Qeverinë e Kosovës derisa azhurnon rregulloret e saj për falimentim. Rregullat e reja do të dizajnohen për të ndihmuar bizneset që përballen me probleme që të rimëkëmben duke lejuar që bizneset e pasuksesshme të trajtohen në mënyrë efikase, duke liruar kapitalin e vlefshëm në ekonomi. Iniciativa, e njohur zyrtarisht si Projekti për Zgjidhjen e Borxhit, do të krijojë një rrjet sigurie për bizneset dhe investitorët, i cili pritet të nxisë qasjen në kreditë e nevojshme.

“Ne do të punojmë me IFC-në për të mundësuar likuidimin e kompanive joefikase në mënyrë sa më të lehtë dhe për të mundësuar kthimin e aseteve të tyre në përdorim produktiv”, tha Arbëresha Krasniqi, U.D. ministre e Tregtisë dhe Industrisë së Kosovës. “Është e rëndësishme të zvogëlohet më tej niveli i kredive të këqija në Kosovë përmes një procesi të ristrukturimit efikas ose programeve jashtë gjyqësore.”

Ndërsa Kosova ka bërë përparim të konsiderueshëm në bërjen e një ekonomie tregu, ende ekziston një boshllëk i madh rregullator që e bën zhvillimin e biznesit sfidë. Përmirësimet në procedurat e falimentimit dhe pamundësisë paguese konsiderohen si kritike për investimet e mëdha dhe ofrimin e kapitalit në dispozicion për bizneset e mëdha dhe të vogla.

“Qëllimi ynë është që të shtyjmë mekanizmat e falimentimit të funksionojnë në praktikë në Kosovë, por gjithashtu të promovojmë procedura jashtë gjykatave dhe të përshpejtuara të ristrukturimit”, tha Damien Shiels, Menaxher i Praktikës së Financave, Konkurrencës dhe Inovacionit në Grupin e Bankës Botërore. “Kjo do të ndihmojë në nxitjen e zhvillimit të sektorit privat të Kosovës, i cili është një burim i rëndësishëm i vendeve të punës dhe inovacionit.”

Projekti do të zbatohet në partneritet me qeverinë e Zvicrës, përfaqësuar nga Sekretariati Shtetëror Zviceran për Çështjet Ekonomike (SECO).