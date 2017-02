Hyrja në fuqi e MSA shënoi kapitullin e parë në kuadër të procesit integrues të Kosovës

Sot u mbajt një tryezë diskutimi e organizuar nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike ku pjesëmarrëse në panel ishte ministrja e Integrimit Evropian, Mimoza Ahmetaj.

Temë e diskutimit ishte “Një vit pas hyrjes në fuqi të MSA-së: A jemi më afër integrimit në BE?”. Ky ogranizim kishte për qëllim që të komunikohet për progresin e deritanishëm në realizimin e objektivave që dalin nga Plani i Veprimit për Zbatimin e MSA-së, sfidat e paraqitura deri më sot dhe rolin e institucionëve kyçe për të zbatuar reformat e kërkuara nga Marrëveshja për Stabilizim Asociim në planin afatshkurtër. Sikurse, edhe sa janë formësuar strukturat për menaxhim me këtë proces, në këtë përiudhë pa mbushur një vitë të plotë.

Hyrja në fuqi e MSA-së shënoi kapitullin e parë në kuadër të procesit integrues të Kosovës. Deri në hyrjen në fuqi të MSA-së Kosova nuk ka pasur asnjë raport formal me BE-në.

“Me hyrjen në fuqi të MSA-së është krijuar një bazë e re ligjore në marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe BE-së, si dhe krijoi një dialog të ri ndërmjet dy entitetëve në skenën ndërkombëtare. MSA ka njohur entitetin ligjor dhe politik të Kosovës si palë në skenën evropiane dhe ndërkombëtare përmes një traktati ndërkombëtar. Neni 141 I MSA-së njohu për herë të parë territorin e Kosovës dhe nënvizoi që MSA zbatohet në territorin e Kosovës“, tha Ahmetaj.

Po ashtu Ahmetaj theksoi se MSA-ja përmban dispozita të qarta që krijojnë obligime për BE-në që të realizojë përspektivën Evropiane të Kosovës. MSA ka krijuar strukturat e reja institucionale ndërmjet Kosovës dhe BE-së dhe dialog të ri politik.

Ministrja Ahmetaj përmendi disa nga pikat kryesore që do të kenë ndikim nga MSA, ajo theksoi se liberalizimi i tregut rritë konkurrueshmërinë e ndërrmarrjeve dhe ofron çmime më të lira për qytetarin, produktet industriale dhe bujqësore do të eksportohen në BË pa asnjë tarifë doganore, MSA do të ketë ndikim pozitiv në rritjen e investimeve të huaja direkte etj.

Njëkohësisht ajo shprehu falëndërimin e saj për bashkëpunimin e deritanishëm me përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe posaqërisht anëtarëve të Komisioneve parlamentarë nga Kuvendi Republikës së Kosovës. Kjo për përkushtimin e tyre si partner në këtë proces për të kontribuar zbatimit të MSA-së pasi që reflekton në përmirësimin e jetës së qytetarëve të Kosovës.

Ndërsa, niveli i zbatueshmërisë së MSA-së që në vitin e parë ka filluar të tregojë rezultate të dukshme dhe se këto rezultate po marrin formë në kuptimin e tyre ekonomik dhe politik. MSA ka krijuar mjedis të ri politik përmes Programëve të BE-së që iu mundëson qytetarëve përfitime të drejtpërdrejta. Ndërsa këtë vit Qeveria e Kosovës ka planifikuar buxhetim të saktë për Planin Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim Ascoiimit (PKZMSA). Gjatë debatit u rikonfirmua rëndësia e MSA-së si mekanizëm kyç për përspektivën Evropiane të Kosovës.