Huawei Mate 20 pro nuk mund të blihet në SHBA

Këso kohe vitin e kaluar kompania Huawei ishte gati ta nënshkruante një marrëveshje me AT&T por kjo e fundit u detyrua të tërhiqej nga marrëveshja dhe FBI, CIA dhe NSA i paralajmëruan qytetarët amerikanë të rrinin larg pajisjeve Huawei për shkak të lidhjeve të ngushta që i ka kjo kompani me qeverinë kineze.

Dhe as Mate 20 Pro që ka dalë këtë vit nuk mund të blihet në SHBA, madje as i dekoduar. Dhe ky nuk është një lajm aq i mirë sepse amerikanët po humbin një prej pajisjeve më të mira të vitit.

Në Evropë ky telefon me karakteristika fantastike kushton shumë shtrenjtë: 1,049 euro (rreth 1,200 dollarë duke përfshirë taksat), çka e vë atë në rangun e telefonave më të mirë.

Dy aspektet që vërtet e bëjnë t`ia vlejë për ato para janë bateria dhe performanca.

Bateria është 4,200mAh. Për dy orë lojë pa ndërprerje, telefoni harxhon vetëm 18% bateri, dhe kur nuk është në përdorim, përqindja e baterisë nuk lëviz.

Karakteristikat e përgjithshme të tij janë:

Procesori: Kirin 980

Ekrani: 6.4 inç OLED, rezolucion 3120 x 1440, me raport gjatësi-gjerësi 19.5:9, dhe 538ppi.

Opsionet RAM dhe për hapësirë ruajtjeje: 6GB / 128GB apo 8GB / 256GB, e zgjerueshme deri në 256GB me çipa Nano.

Kamerat e pasme: 20MP me kënd ultra të gjerë me aperturë 2.2, 40MP kamera për kënd të gjerë me aperturë 1.8 (i kombinon 4 pikselë në një për fotografi 10MP me përzgjedhje), kamerë telefoto 8MP me aperturë 2.4, e barasvlefshme me 16mm, 27mm dhe 80 mm gjatësi fokale; laser, me sisteme fokusimi për detektim të fazës dhe detektim të kontrastit.

Kamera e përparme: 24MP me aperturë 2, kamerë me detektim të thellë për selfie të modelit portret.

Wireless: LTE Cat.21, 802.11ac Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5 që mundëson AAC, AptX HD dhe LDAC.

Bateria: 4,200mAh

Mbushja: e shpejtë me USB-C apo wireless, si dhe mbushje e kundërt me wireless për t`i kryesuar pajisjet tjera Qi.

Rezistencë uji dhe pluhuri IP68.

Siguria biometrike: sensor i shenjave të gishtërinjve nën ekran, hapje përmes fytyrës 3D.

Sistemi Operativ: EMUI 9 në Android 9 Pie.