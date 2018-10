HP pretendon se e ka “rishpikur” Kompjuterin Personal

HP është duke provuar diçka ndryshe me laptopin e vet të fundit të konvertueshëm, dhe po pohon me vendosmëri se është “duke e rishpikur Kompjuterin Personal”. Përderisa shumica e laptopëve janë të mbështjellur në foli plastike apo alumini, Spectre Folio e HP-së është e mbështjellur në lëkurë që ndryshohet në dy mënyra.

Laptopi ka kornizë magnezi e cila i ngjitet lëkurës së jashtme dhe është e kombinuar me një kartelë amë të vogël për ta maksimizuar jetëgjatësinë e baterisë së kësaj pajisjeje. HP pohon se laptopi e mban baterinë deri në 18 orë. Brenda është procesori 8th Gen Intel Core i7, 8GB RAM memorie, dhe 256GB SSD hapësirë. HP ka përdorur ekran 13.3 inç FHD dhe panelin e fundit 1W nga Intel-i për ta maksimizuar jetëgjatësinë e baterisë. Edhe versioni me ekran 4K do të dalë më vonë këtë vit.

Është korniza e Spectre Folio që e bën të duket vërtet ndryshe. HP ka përdorur lëkurë për ta krijuar një pajisje që palohet sikur revistë, dhe ka edhe shpinë dhe qepje që e bën të duket sikur libër kur mbyllet. Edhe ndryshimi i modelit është i pandërprerë. Mund ta përdorni si laptop tradicional apo ta tërhiqni ekranin përpara për ta kthyer në metodën mediale ku tastiera mbulohet nga ekrani. Pjesa e kursorit mbetet jashtë në mënyrë që të mund të lëvizni pa pasur nevojë ta prekni ekranin. Kur jeni në metodën mediale, mund ta tërhiqni poshtë ekranin dhe të kaloni në metodën e tabletit.

Metoda e tabletit është ashtu siç edhe pritej, dhe ka edhe një laps të madh i cili mundëson pjerrtësimin e më shumë se 4,000 niveleve të ndjeshmërisë. Mund ta mënjanoni ekranin kur është në metodën e tabletit, por është shumë më i sigurt kur është në pozicion të rrafshët.