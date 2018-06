Vihet gurthemeli i pikës kufitare, Kosovë – Maqedoni

Zëvendëskryeministri i Republikës së Kosovës, Enver Hoxhaj dhe zëvendëskryeministri i Maqedonisë, Bujar Osmani, kanë vënë gurthemelin e pikës së përbashkët kufitare në mes të Kosovës dhe Maqedonisë, Bellanoc-Stançiq.

Të pranishëm në këtë ceremoni ishin edhe ministrat e Punëve të Brendshme të Kosovës dhe Maqedonisë, Bejtush Gashi dhe Oliver Spasovski, si dhe shefat e misioneve të BE-së, në Kosovë dhe Maqedoni, Nataliya Apostolova dhe Samuel Zbogar.

Zëvendëskryeministri Hoxhaj tha se duhet pranuar që kufijtë asnjëherë nuk ka qenë më temë se sa sot, më të debatueshëm e të diskutueshëm jo vetëm në Ballkan por edhe kudo në Evropë e më gjerë.

Tha se sot po hapet një derë e re për të komunikuar e ndërvepruar.

“Po mundësojmë komunikim e shkëmbim më të madh mes njerëzve e mallrave, mes qytetarëve e shoqërive tona, mbi të gjitha për banorët e zonave, për shqiptarët e të dyja anëve të cilët historikisht kanë lidhje miqësie e gjaku me njëri-tjetrin. Atyre u janë dashur 160 kilometra rrugë për të vizituar të afërmit dhe miqtë e tyre që nuk i kanë më shumë se 30 kilometra larg përmes kësaj pike të re. Prandaj në muajt në vazhdim, kjo zonë e madhe do të merr kuptim dhe dimension të ri, mbi të gjitha mes njerëzve, mes komunave të Gjilanit, Likovës e Kumanovës, e më gjerë”, deklaroi zëvendëskryeministri i Kosovës.

Zëvendëskryeministri Hoxhaj ka falënderuar qeverinë e Maqedonisë, kryeministrin Zaev dhe kryetarin e BDI-së Ali Ahmetin për gjithë angazhimin që kjo çështje e stërzgjatur të përmbyllet me sukses.

“Jam këtu për të falënderuar të gjithë që u angazhuan që nga fillimi që ky projekt të jetësohet, dhe nuk mund ta fsheh e ta them hapur që u rikthye në agjendë një projekt tashmë dukej gati i pamundur për shkak të zvarritjeve të pakuptimta për 5 vjet. Dhe për këtë ka një numër njerëzish me merita që ne sot po e jetësojmë kërkesën dhe pritjen e shumë qytetarëve. Por, që kjo ide e lindur mes dy shteteve tona vite më parë nuk do të arrinte ku është sot afër realizimit pa ndihmën e Bashkimit Evropian. Prandaj, i falënderoi të dy përfaqësuesit e BE-së në Prishtinë dhe Shkup për përkrahjen dhe financimin në ndërtimin e njërës prej pikave më moderne sipas modelit IBM në Ballkan që do të kushtoj 1 milion e 200 mijë euro”, ka thënë Hoxhaj.

Zëvendëskryeministri Hoxhaj tha se fillimi i ndërtimit të kësaj pike të re kufitare nuk e ka vetëm simbolikën e komunikimit, qarkullimit dhe të ndërveprimit mes njerëzve por, do të shërbejë si një urëlidhje e mirë për zhvillim ekonomik, për shkëmbime më të mëdha të produkteve e mallrave.

Hoxhaj deklaroi se me këtë pikë po synohet rritja e ndërveprimit edhe për shtetet tjera pos dy vendeve tona si me Greqinë, Bullgarinë e Turqinë. Duke kaluar në këtë pikë, rruga për këto vende do të shkurtohet edhe më shumë.