Hoxhaj takon kryetarin e Ulqinit, përgëzon për komunën shqiptare të Tuzit

Ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës, Enver Hoxhaj ka takuar kryetarin e Komunës së Ulqinit, Nazif Cungu dhe deputetin e vetëm shqiptar në Parlamentin malazez, Genc Nimanbegu.

Hoxhaj ka përgëzuar kryetarin Cungu dhe deputetin Nimanbegu për kontrubutin në themelimin e Komunës së Tuzit, në të cilën jetojnë shumë banorë shqiptarë.

“Formimi i Komunës shqiptare të Tuzit është një lajm i mirë për të gjithë shqiptarët në rajon, duke ditur se tashmë bashkëkombasit tanë që jetojnë në Tuz do të mund t’i zgjedhin institucionet lokale dhe përfaqësuesit e tyre që do të punojnë me qëllimin e vetëm të përmirësimit të jetës së qytetarëve”, ka thënë Hoxhaj.