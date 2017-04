Hoxhaj: Rajoni të ardhmen e ka në BE

Ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës, Enver Hoxhaj ka pritur sot në takim drejtoreshën e BE-së për Evropën Perëndimore, Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë, Angelina Eichhorst.

Duke e falënderuar për mbështetjen, Hoxhaj gjatë takimit me Eichhorst konfirmoi edhe njëherë përkushtimin e Kosovës në rrugën e integrimit euro-atlantik. Gjatë takimit, Hoxhaj dhe Eichhorst diskutuan për Agjendën e Reformave dhe hapat e radhës që Kosova duhet t’i ndërmarrë për zbatimin e saj si hapi i radhës drejtë afrimit me BE-në.

“Orientimi i Kosovës drejt anëtarësimit në BE është i palëkundur dhe është prioritet i Qeverisë së Kosovës. Kosova ka shënuar progress në disa fusha, ndërsa me hapjen e agjendës për Reformën Evropiane është hapur rruga për marrjen e vendimeve të reja shtetërore që do ta afrojnë edhe më shumë Kosovën me Bashkimin Evropian, i cili edhe është e ardhmja e rajonit”, ka thënë Hoxhaj.