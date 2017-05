Hoxhaj: Kosova e Estonia, bashkëpunim në aplikimin e qeverisjes online, edukim, ekonomi

Ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës, Enver Hoxhaj, ka takuar homologun e tij nga Estonia, ministrin Sven Mikser, i cili po qëndron për vizitë zyrtare në Kosovë.

Hoxhaj ka shprehur mirënjohjen për përkrahjen e vazhdueshme të Estonisë dhe për besimin e treguar në pavarësinë dhe shtetin e Kosovës.

Meqë Estonia do ta marrë presidencën e Këshillit të Bashkimit Evropian nga 1 korriku, palët kanë diskutuar për mënyrat e bashkëpunimit dhe mbështetjes nga ana e Estonisë për agjendën evropiane të Kosovës, përfshirë MSA-në, liberalizimin e vizave dhe anëtarësimin në organizata ndërkombëtare.

“Kjo gjë që për ne është shumë e rëndësishme përkitazi me atë që e kemi thënë edhe publikisht, që ambiciet tona politike janë të aplikojmë për statusin e kandidatit për anëtarësim në BE, mirëpo, natyrisht kjo do të ndodh pasi që ne t’i përmbushim obligimet tona të brendshme si shtet”, ka thënë ai.