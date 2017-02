Hoxhaj: Këtë vit synojmë statusin e kandidatit

Ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës, Enver Hoxhaj ka marrë pjesë sot në takimin vjetor të vendeve të Ballkanit Perëndimor, që po mbahet në Shkup, për të diskutuar për sfidat dhe proceset nëpër të cilat po kalojnë vendet e Ballkanit Perëndimor në rrugën e anëtarësimit në Bashkimin Evropian.

Ministri Hoxhaj më takimin ku i pranishëm ishte edhe Komisioneri Hahn, tha se Kosova këtë vit po synon të aplikojë këtë vit për statusin e kandidatit për anëtarësim në BE.

“Kosova po punon në agjendën evropiane të reformave dhe kur kjo të zbatohet do të aplikojmë për statusin e kandidatit. Ne jemi i vetmi vend në rajon i cili ende nuk është shtet kandidat për t’u anëtarësuar në BE dhe këtë gjë do ta bëjmë këtë vit”, tha Hoxhaj.