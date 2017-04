Hoxha: Zero tolerancë ndaj dhunës në familje

Ministrja e Drejtësisë, Dhurata Hoxha, mori pjesë në lansimin e Strategjisë Kombëtare për mbrojtje nga dhuna në familje, si dhe Planit të Veprimit 2016 -2020. Të pranishëm ishin zëvendës ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikes, Colleen Hyland, kryeshefja e Agjencisë për Barazi Gjinore, Edi Gusia, shefja e zyrës UNWOMAN, Flora Macula, si dhe koordinatori nacional për mbrojtje nga dhuna në familje, zëvendësministri, Munir Basha. Me kёtё rast, ministrja e Drejtësisë, Dhurata Hoxha, ka vlerësuar këtë Strategji si shumë tё rëndësishme pёr vendin.

Është tejet shqetësues numri i madh të rasteve të dhunës ndaj grave, ku statistikat tregojnë se pikërisht janë gratë ato që preken nga format e dhunës në familje, duke përfshirë edhe dhunën psikologjike, ekonomike dhe atë fizike, theksoi Ministrja, përveç dhunës së ushtruar ndaj grave dhe të moshuarve në familje, edhe fëmijët si vajzat ashtu edhe djemtë janë viktima të dhunës në familje.

Si më e ndjeshme konsiderohet kur personat me nevoja të veçanta rezultojnë gjithashtu të jenë të rrezikuar nga dhuna që ushtrohet në familje, krahasuar me anëtarët e tjerë të familjes, pikërisht për shkak të gjendjes së tyre. Po ashtu, personat e komunitetit LGBT përbëjnë një tjetër grup të rrezikuar për të pësuar dhunë në marrëdhëniet familjare.

“Ndonëse lufta jonë kundër kësaj dukurie negative po jep rezultate të ngadalta sesa do të dëshironim të gjithë, nuk do ndalemi asnjëherë deri sa të bëjmë tolerancën zero një realitet për qindra dhe mijëra fëmijë, gra, të moshuar që ndaj tyre ushtrohet dhunë”, theksoi Hoxha.