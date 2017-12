Hoxha: Së shpejti, instrumenti i ri, start-up, për bizneset e reja në bashkëpunim me KE

Në takimin e parë të Këshillit Kombëtar për Inovacion dhe Ndërmarrësi, ministrja e Integrimit Evropian, Dhurata Hoxha, në fjalën e saj theksoi rëndësinë e këtij këshilli për politikën qeverisëse dhe procesin integrues.

Së bashku me ministritë e linjës, theksoi Ministrja e Integrimit, Hoxha, jemi duke punuar që të përditësojmë dokumentin planifikues sektorial për konkurrueshmëri dhe inovacion, në mënyrë që të mundësohet përkrahje më e madhe për vitet programuese 2019 dhe 2020. Ne presim, theksoi ministrja, deri në janar të kompletojmë në tërësi dokumentin, dhe nga ana e ministrive përgjegjëse kërkohet që të japin propozimet e tyre konkrete për aktivitete që do të financohen nga ana e IPA-s, sikurse është kërkuar nga stafi i Ministrisë së Integrimit.

“Në takimin e përbashkët me komisionarin Hahn, ka lindë si ide që të themelohet një instrument për bizneset e reja, start-up. Deri më tani kemi shkëmbyer letra zyrtare për këtë qëllim dhe deri në fund të këtij viti, Zyra e BE-së do të dalë me studimin e gjendjes aktuale, që do të shërbejë si bazë për të hartuar projektet të cilat do të jenë pjesë e programimit të IPA 2019. Këto të dhëna, do të fuzionohen në kuadër të dokumentit planifikues sektorial për konkurrueshmëri dhe inovacion. Ky projekt do të jetë në shërbim të të rinjve tanë dhe zhvillimit të ndërmarrësisë.

“Ministria e Integrimit do të jetë e gatshme t’ju përkrah dhe bashkërendojë përpjekjet e institucioneve tona për sa i përket absorbimit të fondeve të jashtme për nxitjen e inovacionit dhe ndërmarrësisë në Kosovë, dhe ju ftoj për bashkëpunim ndërmjet nesh në këtë drejtim”, ka thënë ministrja Hoxha.