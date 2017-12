Hoxha: Qëllimi strategjik i Kosovës është të bëhet anëtare e BE-së

Në konferencën ministrore të Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim ekonomik (OECD) që po mbahet në Paris, Ministrja e Integrimit Evropian, Dhurata Hoxha, mori pjesë në panelin e konferencës dhe diskutoi për temën e sesionit plenar: Si duhet të transformohet administrata publike për t’u dhënë shërbime qytetarëve në kohë sfiduese?

Ministrja Hoxha, në fjalën e saj, theksoi se qëllimi strategjik i Kosovës është të bëhet anëtare e BE-së.

Pasi foli për historinë e re të Republikës së Kosovës, ministrja Hoxha, theksoi se Administrata publike e modelit evropian, duhej të ndërtohej nga e para, duke krijuar një situatë të re për të vijuar me theks për rëndësinë e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit.

Për këtë qëllim, vuri në dukje Hoxha, u soll paketa e tri ligjeve. Megjithëse ende është në proces të finalizimit, Ligji për Organizimin e Administratës Publike, Ligji për Shërbimin Civil dhe Ligji për Pagat, si një pako ligjesh me synimin e trajtimit të barabartë, të drejtë, transparent dhe të përgjegjshëm të administratës publike.

Me ndihmën e Komisionit të BE-së dhe SIGMA-s, theksoi Ministrja, u zhvillua Strategjia për Modernizimin e Administratës Publike.

Përveç strategjisë për modernizimin e administratës publike, vuri në dukje Ministrja Hoxha, Kosova ka miratuar strategjinë për planifikimin dhe koordinimin e politikave, Strategjinë për menaxhimin e financave publike dhe Strategjinë për ngritjen e efikasitetit të Administratës, duke kompletuar kuadrin strategjik të reformës së përgjithshme të administratës publike. Ky kuadër strategjik është lavdëruar dhe i plotëson parimet e administratës publike të përcaktuara nga SIGMA, theksoi Ministrja Hoxha.

“Kosova është në prag të fillimit të një programi të parë për mbështetjen e sektorit buxhetor të BE-së në reformën e administratës publike, ne kemi negociuar me BE-në, për një pako reformash që do të zhvillohen në 3 vitet e ardhshme që do të mbështeten me 22 milion euro drejtpërdrejtë nga buxheti. Një nga kërkesat e këtij programi është burokracia e cila reduktohet me zvogëlimin e lejeve dhe licencave të pajustifikuara të aplikuara nga institucionet e administratës publike”, ka thënë ministrja Hoxha.