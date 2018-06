Hoxha nënshkruan marrëveshje financiare me KE, në vlerë 48 mil.€

Në mjediset e Komisionit Evropian në Bruksel, ministrja e Integrimit Evropian, Dhurata Hoxha bashkë me Genoveva Ruiz Calavera, drejtoresh për Ballkanin Perëndimor pranë Drejtorisë së Përgjithshme për Fqinjësi dhe Negociata të Zgjerimit, kanë nënshkruar marrëveshjen financiare IPA 2017.

Në këtë marrëveshje, pjesa e I-rë, ka vlerë prej 49.4 milionë euro, ku nga kjo vlerë 48 milionë euro, do të financohen nga Bashkimi Evropian, kurse 1.4 milion euro, janë bashkëfinancim i Qeverisë së Kosovës.​

Me këtë marrëveshje, Kosova do të përfitojë asistencë financiare të cilën do ta përdorë për avancimin e demokracisë dhe qeverisjen, fuqizimin e sundimit të ligjit dhe të drejtat e njeriut, mbrojtjen e mjedisit, projektet për klimën dhe energjinë, rritjen e konkurrueshmërisë dhe inovacionit, bujqësisë dhe zhvillimit rural.

Po ashtu, këto fonde do të përdoren për avancimin e arsimit, punësimit dhe politikave sociale.

Kosova tash e sa vite është përfituese e fondeve të IPA-s dhe neve na mbetet të shfrytëzojmë këtë asistencë për implementimin e reformave dhe të gjitha projektet duhet të rezultojnë me përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve tanë.

Në përputhje me dinamikat nëpër të cilat është duke kaluar Kosova në rrugën e saj drejt BE-së, Ministria e Integrimit Evropian në bashkëpunim me të gjithë dikasteret shtetërore, do të rrisë përkushtimin e saj në mbarëvajtjen e kësaj asistence financiare, në mënyrë që efektet e kësaj asistence të ndihen te secili qytetar i Kosovës.