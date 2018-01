Hoxha: Kosova të përfshihet në strategjinë e zgjerimit të BE-së

Ministrja e Integrimit Evropian, Dhurata Hoxha, në Vjenë, po merr pjesë në Konferencën ndërkombëtare kushtuar Strategjisë së të ardhmes evropiane, ku marrin pjesë zyrtarë të lartë të shteteve të Bashkimit Evropian, Ballkanit, ShBA-së dhe vende të tjera.

“Konferenca e Vjenës, Com-sult, është e përqendruar në strategjinë për të ardhmen e Evropës, me moton Go West – Western Balkan! Procesi i Integrimit evropian pritet që me një Strategji të zgjerohet edhe në vendet e Ballkanit perëndimor”, ka shkruar ministrja Hoxha.