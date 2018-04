Hoxha kërkon mbështetjen e Francës për liberalizimin e vizave  

Ministrja e Integrimit Evropian, Dhurata Hoxha priti në takim ambasadorin e Francës, Didier Chabert, me të cilin diskutoi për Raportin e vendit të Komisionit Evropian, të arriturat e evidentuara aty si dhe sfidat e këtij procesi.

Ministrja Hoxha, theksoi se Raporti i Komisionit Evropian është objektiv dhe udhëzues i mirë për të arriturat dhe sfidat tona, duke u përqendruar në prioritetet e procesit nëpër të cilin po kalon vendi.

“Raporti është objektiv, ka evidentuar të arriturat tona por edhe sfidat, duke dhënë udhëzime se ku duhet të përqendrohemi për të përshpejtuar synimet tona integruese.

Ne besojmë se arritjet tona janë në pajtim me kërkesat për liberalizimin e vizave, 95 nga të cilat janë realizuar.

Arritjet në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, nuk do të ndalet edhe pas liberalizimit të vizave, ngase, këtë dukuri negative do ta luftojmë vazhdimisht, në pajtim me vlerat që aspirojmë”, theksoi Hoxha.