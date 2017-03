Hoxha: Angazhohem që gjyqësori të jetë transparent, i përgjegjshëm për qytetarët

Ministrja e Drejtësisë, Dhurata Hoxha, mori pjesë në konferencën e organizuar nga drejtuesit e projektit të BE-së, “Fuqizimi i efikasitetit, llogaridhënies dhe transparencës në sistemin gjyqësor dhe prokurorial”, ku morën pjesë Apostolova, shefe e Zyrës së BE-së në Kosovë, drejtues të gjyqësorit, prokurorisë dhe ambasadorë.

“Vazhdimisht jemi duke punuar që sistemi gjyqësor dhe prokurorial të jetë sa më transparent, i përgjegjshëm dhe i qasshëm për të gjithë qytetarët. Jemi duke bërë përgatitjet për të filluar me procesin e Rishikimit funksional të Sektorit të sundimit të ligjit, i cili do të rezultojë me një Strategji gjithëpërfshirëse për tërë sektorin e sundimit të ligjit”, theksoi Hoxha.