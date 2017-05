Hoti zotohet për integrimin e plotë të veriut në institucionet e Kosovës

Kandidatit për kryeministër nga LDK-AKR-Alternativa, Avdullah Hoti, gjatë një vizite që i ka bërë të enjten punishtes në urën e Ibrit në Mitrovicë, ka thënë se nëpërmes bashkëpunimit me partnerët nga Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe autoritet lokale në dy anët e lumit Ibër, do të mundësojmë integrimin e plotë të veriut në kuadrin institucional të vendit.

“Me përkrahjen e madhe të partnerëve tanë nga Bashkimi Evropian dhe nga SHBA-të, së shpejti kjo urë do të bashkojë qytetarët e dy anëve të Mitrovicës, për lëvizje të lirë. Do t’i shfrytëzojmë të gjitha resurset që kemi dhe do të punojmë shumë edhe në qeverinë e ardhshme që veriun e vendit ta integrojmë në sistemin institucional dhe ekonomik të vendit”, ka thënë Hoti.