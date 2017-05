Hoti: Rinia është e përfaqësuar më së miri në listën tonë për deputetë

Kandidati për kryeministër nga LDK-AKR-Alternativa, Avdullah Hoti, ka thënë të shtunën në Gjakovë se rinia kosovare përbën shumicën e popullatës, por ajo fatkeqësisht nuk është e përfaqësuar sa duhet në vendimmarrje.

“Të jeni të bindur se në listën për deputetë të koalicionit tonë dhe në ekipin e qeverisjes së ardhshme të Republikës së Kosovës, rinia do të jetë e përfaqësuar në mënyrën më të mirë të mundshme. Të gjithë të rinjtë e Kosovës, në këtë listë kandidatësh për deputetë dhe në ekipin e qeverisjes që unë do ta drejtoj, do të gjejnë përfaqësimin më të dinjitetshëm dhe më efikas për interesat e tyre”, ka thënë Hoti.