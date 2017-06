Hoti: Kuvendi i Kosovës nuk do të drejtohet më nga ata që i fyejnë gratë

Gjatë një bashkëbisedimi me elektoratin dhe qytetarët e Degës së II-të të LDK-së në Prishtinë, kandidati për kryeministër nga LDK-AKR-Alternativa, Avdullah Hoti, ka thënë të enjten se pas fitores së koalicionit të djathtë në zgjedhjet e së dielës, Kuvendi i Kosovës nuk do të drejtohet më nga njerëz që i fyejnë gratë në baza gjinore.

“Kuvendi i Kosovës si vatër e demokracisë nuk do të drejtohet pas të dielës nga njerëz që i fyejnë gratë në baza gjinore. Fitorja jonë në zgjedhje do të mundësojë që qeveria dhe kuvendi të drejtohen nga personalitete me integritet dhe respekt për të gjithë qytetarët, sidomos nga ata që kanë respekt të veçantë për gratë, vajzat dhe të rinjtë në përgjithësi.

Vetëm qeverisja jonë, Kosovës ia çel rrugën për integrimet euro-atlantike. Ne kemi zgjidhje për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, pa humbur asnjë pëllëmbë tokë. Ne do t’ua sjellim krejt qytetarëve të Kosovës liberalizimin e vizave. Ne do ta krijojmë ushtrinë e Kosovës. Ne kemi miq të fortë që na besojnë ne dhe që duan ta ndihmojnë Kosovën. Prandaj, dilni masivisht në këto zgjedhje, që janë referendum për Kosovën”, ka thënë Hoti.