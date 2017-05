Hoti: Kam marrë përkrahjen e themeluesve të LDK-së për koalicionin e fitore

Kandidati për kryeministër nga LDK-AKR-Alternativa, Avdullah Hoti, ka thënë të dielën në Has, se ditëve të fundit ka takuar shumë prej themeluesve të LDK-së, për t’i prirë koalicionit të fitore në zgjedhjet e 11 qershorit.

“Ka qenë nder për mua që kam marrë besimin e strukturave dhe themeluesve të LDK-së, për të qenë në krye të një koalicioni i cili do ta zhvillojë Kosovën në aspektin e brendshëm dhe do ta fuqizojë imazhin e saj në arenën ndërkombëtare. Jam takuar privatisht me shumë prej themeluesve të LDK-së, nga të cilët kam marrë bekimin për ta udhëhequr koalicionin e fitores”, ka thënë Hoti.